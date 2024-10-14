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  4. Füze alarmı verildi! İsrail sokakları böyle görüntülendi, ABD'den 'terk edin' çağrısı

Füze alarmı verildi! İsrail sokakları böyle görüntülendi, ABD'den 'terk edin' çağrısı

14.10.2024 18:41
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Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
14.10.2024 18:41
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İsrail'de dün Hayfa kentinin güneyindeki askeri üsse Hizbullah'ın düzenlediği insansız hava aracı (İHA) saldırısında 4 asker hayatını kaybetmiş, 67 kişi ise yaralanmıştı. İsrail'de bugün de füze alarmı verildi. Saldırı nedeniyle İsrail sokaklarındaki panik anları görüntülendi. Öte yandan İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırıları devam ederken, ABD’nin Beyrut Büyükelçiliği, Lübnan’daki ABD vatandaşlarına derhal ülkeyi terk etmeleri çağrısında bulundu.

Lübnan'daki Hizbullah, dün İsrail ordusunu roketler ve insansız hava araçlarıyla hedef aldığını açıklamıştı. Hizbullah, Hayfa yakınında bulunan Binyamina'daki Golani tugayına ait eğitim kampına "drone sürüsü" ile saldırdıklarını açıklamıştı. Saldırıda asker hayatını kaybetmiş, 67 kişi ise yaralanmıştı.

ALARM SONRASI İSRAİL SOKAKLARI!

İsrail ordusu, bugün de İsrail'e doğru füzeler atıldığını ve Tel Aviv başta olmak üzere ülke genelinde sirenlerin çaldığını duyurdu. İsrail Ordu Sözcüsü, "Hizbullah’ın füze atışı nedeniyle ülkenin merkezinde alarm verildi" dedi.

Hizbullah'ın 3 füzesi imha edilirken saldırı nedeniyle İsrail'de yaşanan panik anları sosyal medyada paylaşıldı.

ABD'DEN SALDIRI SONRASI 'TERK EDİN' ÇAĞRISI!

İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırıları devam ederken, ABD’nin Beyrut Büyükelçiliği, Lübnan’daki ABD vatandaşlarına derhal ülkeyi terk etmeleri çağrısında bulundu. Büyükelçilik, başkent Beyrut’taki Refik Hariri Uluslararası Havalimanı’nda uçuşların devam ettiğini belirterek, ABD hükümetinin 27 Eylül’den bu yana ABD vatandaşları ve aile üyelerinin tahliyesi için uçuşlar organize ettiğini ancak çoğu uçuşun kapasitenin çok altında gerçekleştiğini ifade etti.

Büyükelçilik, ABD hükümeti tarafından sağlanan ek uçuşların sonsuza kadar devam etmeyeceğini belirterek, “Şu anda ayrılmamayı seçen ABD vatandaşları, durum daha da kötüleşirse acil durum planları hazırlamalıdır. Bu planlarda ayrılış veya tahliye için ABD hükümetine güvenilmemelidir” ifadelerini kullandı.

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İsrail sokak
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