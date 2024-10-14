Füze alarmı verildi! İsrail sokakları böyle görüntülendi, ABD'den 'terk edin' çağrısı

Lübnan'daki Hizbullah, dün İsrail ordusunu roketler ve insansız hava araçlarıyla hedef aldığını açıklamıştı. Hizbullah, Hayfa yakınında bulunan Binyamina'daki Golani tugayına ait eğitim kampına "drone sürüsü" ile saldırdıklarını açıklamıştı. Saldırıda asker hayatını kaybetmiş, 67 kişi ise yaralanmıştı.

ALARM SONRASI İSRAİL SOKAKLARI!

İsrail ordusu, bugün de İsrail'e doğru füzeler atıldığını ve Tel Aviv başta olmak üzere ülke genelinde sirenlerin çaldığını duyurdu. İsrail Ordu Sözcüsü, "Hizbullah’ın füze atışı nedeniyle ülkenin merkezinde alarm verildi" dedi.

Hizbullah'ın 3 füzesi imha edilirken saldırı nedeniyle İsrail'de yaşanan panik anları sosyal medyada paylaşıldı.

ABD'DEN SALDIRI SONRASI 'TERK EDİN' ÇAĞRISI!

İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırıları devam ederken, ABD’nin Beyrut Büyükelçiliği, Lübnan’daki ABD vatandaşlarına derhal ülkeyi terk etmeleri çağrısında bulundu. Büyükelçilik, başkent Beyrut’taki Refik Hariri Uluslararası Havalimanı’nda uçuşların devam ettiğini belirterek, ABD hükümetinin 27 Eylül’den bu yana ABD vatandaşları ve aile üyelerinin tahliyesi için uçuşlar organize ettiğini ancak çoğu uçuşun kapasitenin çok altında gerçekleştiğini ifade etti.

Büyükelçilik, ABD hükümeti tarafından sağlanan ek uçuşların sonsuza kadar devam etmeyeceğini belirterek, “Şu anda ayrılmamayı seçen ABD vatandaşları, durum daha da kötüleşirse acil durum planları hazırlamalıdır. Bu planlarda ayrılış veya tahliye için ABD hükümetine güvenilmemelidir” ifadelerini kullandı.