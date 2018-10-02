‘Füze Saldırısında İran’la Koordineli Çalıştık’

Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim, Salı günü yaptığı açıklamada İran’ın Suriye’nin doğusuna düzenlediği balistik füze saldırısının iki ülke arasında terörle mücadele amacıyla yapılan meşru işbirliğinin parçası olduğunu söyledi.
Muallim bu açıklamayı Beyrut merkezli El Mayadin televizyonuna verdiği röportajda yaptı.
İran Devrim Muhafızları, Pazartesi günü Suriye’nin Deyrizor bölgesine altı balistik füze fırlatmış ve IŞİD militanlarını hedef almıştı. Saldırı IŞİD’in İran’da düzenlenen bir askeri geçit törenini hedef almasının ardından misilleme olarak yapılmıştı.
İran, bu saldırıyla ikinci kez Suriye’ye sınır ötesi saldırı düzenlemiş oldu. İran geçen yıl da IŞİD’in Tahran’a düzenlediği bir saldırının ardından Deyrizor’daki Mayadin kasabasını hedef almıştı.
İran’la yapılan uluslararası nükleer anlaşmanın sorgulandığı şu günlerde saldırı İran’ın bölgedeki rakiplerine yönelik bir tehdit mesajı olarak da görülüyor.
IŞİD’in hala Suriye’nin Irak sınırında kontrol ettiği bölgeler var.
Merkezi İngiltere’de bulunan Suriye İnsan Hakları Gözlemevi saldırıların halen IŞİD tarafından kontrol edilen Hacin kasabasında sekiz kişinin ölümüne neden olduğunu söyledi. Ölenlerin hepsinin militan olup olmadığıysa bilinmiyor.
Erdoğan çağrı yaptı! Hemen harekete geçtiler
Elazığ'da camide panik yaratan olay! Cemaat şaşkına döndü
Etekler fora! First Lady rüzgarın azizliğine uğradı
Ankara'da ATM dolandırıcılarına polis baskını! Öyle bir düzenek kurmuşlar ki!
Fransa'dan dünyayı sarsacak iddia! İran'ı suçladılar
Kastamonu'da iğrenç olay! 78 yaşındaki sapık kendini böyle savundu
Gündemi sarsacak McKinsey sorusu! TSK...
CHP'nin İzmir adayı kim olacak? Tunç Soyer mi, Kamil Okyay Sındır mı?
Başkan Adil Tek açıkladı: Küresel ısınma Akdeniz'de tropikal fırtınaları artıracak
iPhone Xs satın alanlar şikayetçi! Şarj sorunu can sıkıyor...
Sperm kalitesini artırmak mümkün mü? Sperm kalitesini artıran besinler neler?
Trans yağ nedir? Trans yağ zararları nelerdir? Hangi yiyecekler trans yağ içermez? Trans yağ hangi hastalıklara neden oluyor?
Okuyucu Yorumları 0 yorum