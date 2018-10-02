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‘Füze Saldırısında İran’la Koordineli Çalıştık’

02.10.2018 17:50 | Son Güncelleme

Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim, El Mayadin televizyonuna verdiği röportajda, İran’ın Deyrizor bölgesine altı balistik füzeyle düzenlediği saldırıda Şam’la eşgüdümlü hareket ettiğini söyledi

‘Füze Saldırısında İran’la Koordineli Çalıştık’

Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim, Salı günü yaptığı açıklamada İran’ın Suriye’nin doğusuna düzenlediği balistik füze saldırısının iki ülke arasında terörle mücadele amacıyla yapılan meşru işbirliğinin parçası olduğunu söyledi.

Muallim bu açıklamayı Beyrut merkezli El Mayadin televizyonuna verdiği röportajda yaptı.

İran Devrim Muhafızları, Pazartesi günü Suriye’nin Deyrizor bölgesine altı balistik füze fırlatmış ve IŞİD militanlarını hedef almıştı. Saldırı IŞİD’in İran’da düzenlenen bir askeri geçit törenini hedef almasının ardından misilleme olarak yapılmıştı.

İran, bu saldırıyla ikinci kez Suriye’ye sınır ötesi saldırı düzenlemiş oldu. İran geçen yıl da IŞİD’in Tahran’a düzenlediği bir saldırının ardından Deyrizor’daki Mayadin kasabasını hedef almıştı.

İran’la yapılan uluslararası nükleer anlaşmanın sorgulandığı şu günlerde saldırı İran’ın bölgedeki rakiplerine yönelik bir tehdit mesajı olarak da görülüyor.

IŞİD’in hala Suriye’nin Irak sınırında kontrol ettiği bölgeler var.

Merkezi İngiltere’de bulunan Suriye İnsan Hakları Gözlemevi saldırıların halen IŞİD tarafından kontrol edilen Hacin kasabasında sekiz kişinin ölümüne neden olduğunu söyledi. Ölenlerin hepsinin militan olup olmadığıysa bilinmiyor.

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