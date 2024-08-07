Fuzul Topraktan, Kadıköy'deki 98 yıllık tarihi vapur iskelesi üzerinde etkileyici bir çalışma yaptı!

Türkiye’de ilk defa Aşamalı Konut Sahibi Olma Sistemi’ni hayata geçiren Fuzul Topraktan; plan ve projesi belli, imarlı konut arazilerinde uygun bütçelerle topraktan yatırım yapılmasına olanak tanıyor.

İlk aşamada kişilerin arsa yatırımları değer kazanırken, İkinci aşamada ise kişiler arsa paylarına düşen inşaat maliyetini karşılayarak arsa üzerinde yapılacak konut projesinde uygun bütçelerle ev sahibi oluyor.

32 yıllık Fuzul tecrübesiyle 2 aşamada ev sahibi olabilirsiniz.

Fuzul Topraktan ile tüm süreçleri belirlenmiş, projelendirilmiş, Fuzul tarafından inşaatı yapılacak bir konutun arsa payı sahibi olarak Fuzul güvencesiyle inşaat maliyetini karşılayarak, neredeyse maliyetine topraktan ev sahibi olabilirsiniz.

Gayrimenkul sektörüne getirdiği yeni bakış açısını pazarlama stratejisine de yansıtan marka, 360 derece iletişim için alternatif kanallar kullanmaya devam ediyor.