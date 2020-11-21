G-20 Zirvesinde Corona'yla Toplu Mücadele Çağrısı

Suudi Arabistan’ın ev sahipliğinde düzenlenen G-20 zirvesine bu yıl Corona virüsü salgını damga vuruyor. Salgın nedeniyle sanal ortamda düzenlenen zirvenin ilk gününde, dünyanın en güçlü 20 ekonomisinin liderleri, virüse karşı toplu şekilde mücadele edilmesi çağrısında bulundu. Dünya genelinde 1 milyon 370 binin üzerinde can kaybına neden olan Corona virüsü salgını, bir yandan G-20 gibi uluslararası teşkilatların bu tip krizlerde uluslararası işbirliğini nasıl sağlayabileceğini kanıtlama fırsatı verirler, diğer yandan da bu teşkilatların bazı eksikliklerini de gözler önüne serdi. G-20 Dönem Başkanı Suudi Arabistan Kralı Salman zirvenin açılış konuşmasında, “Bu zirve sırasında soruna birlikte göğüs germe ve güçlü bir umut ve güven mesajı verme yönünde bir görevimiz bulunuyor” dedi. Salgın sadece gelişmekte olan ülkelerin ekonomileri üzerinde derin etkiler yapmakla kalmadı, dünyanın en gelişmiş ülkelerini de sarstı. G-20’nin 9 üyesi, dünya genelinde en çok Corona virüsü vakalarının görüldüğü ülkeler sıralamasında en üstte yer alıyor. Johns Hopkins Üniversitesi’nin verilerine göre, listenin başındaki ABD’yi, sırasıyla Hindistan, Brezilya, Fransa, Rusya, İspanya, İngiltere, Arjantin ve İtalya izliyor.

Zirveye katılan bazı liderler de bu yıl Corona virüsüne yakalanmıştı. Bu liderler İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Brezilya Cumhurbaşkanı Jair Bolsonaro ve ABD Başkanı Donald Trump. Virüsün etkisini yitirmeye başlayacağı yönünde hala hiçbir işaret olmazken, ABD ve Avrupa’nın büyük kentlerinde karantina ve sokağa çıkma yasağı gibi tedbirler tekrar devreye sokuluyor. Dünya Sağlık Örgütü, son 4 haftada rapor edilen Corona virüsü vakalarının sayısının, salgının ilk 6 ayından daha fazla olduğunu açıkladı. Uluslararası Çalışma Örgütü de 2020’nin üçüncü çeyreğinde sadece G-20 ülkelerinde 225 milyon tam zamanlı işe denk gelen istihdam kaybının yaşandığını belirtti. Gruba üye ülkeler, dünya ekonomisinin yüzde 85’ine ve uluslararası ticaretin dörtte üçüne tekabül ediyor. İngiltere Başbakanı Johnson zirve öncesinde yayınladığı video mesajında, küresel liderlere, Corona virüsü salgınını sona erdirmek ve iklim değişikliğiyle mücadele için dünyanın en zengin ülkelerinin kaynaklarını birlikte seferber etmeleri çarısında bulundu.

Londra’da virüs testi pozitif çıkan birisiyle temas etmesi üzerine kendini karantinaya aldığı evinden zirveye katılan Johnson, “Kaderimiz birbirimizin ellerinde” ifadesini kullandı. Ülkesinde can kayıplarının hızla artmasına rağmen virüsü uzun süre hafife alan Brezilya Cumhurbaşkanı Bolsonaro da zirve öncesi video mesajında, G-20 içinde işbirliğinin salgının üstesinden gelmek için kilit önem taşıdığını vurguladı. Bolsonaro, “En baştan beri, insanların sağlığı ve ekonomiyle aynı anda ilgilenmemiz gerektiğinin altını çizdik. Zaman bize haklı olduğumuzu gösterdi” dedi. Başkan Donald Trump da, Cumartesi ve Pazar günü yapılan zirvenin kapalı kapılar ardındaki sanal oturumlarına katılan liderler arasında yer alıyor. G-20 liderleri en son geçen Mart ayında Corona virüsünün dünya genelinde hızla yayıldığı dönemde acil toplanmıştı. Liderler o zaman, araştırmalar için gereken bilgi ve materyalleri, epidemioloji ve klinik verileri paylaşma, sağlık sistemlerini güçlendirme ve aşı çalışmalarına yönelik fonları arttırmak için birlikte çalışma sözü vermişti.