HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. G-20 Zirvesinde Corona'yla Toplu Mücadele Çağrısı

G-20 Zirvesinde Corona'yla Toplu Mücadele Çağrısı

21.11.2020 22:44 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
G-20 Zirvesinde Corona'yla Toplu Mücadele Çağrısı

Suudi Arabistan’ın ev sahipliğinde düzenlenen G-20 zirvesine bu yıl Corona virüsü salgını damga vuruyor. Salgın nedeniyle sanal ortamda düzenlenen zirvenin ilk gününde, dünyanın en güçlü 20 ekonomisinin liderleri, virüse karşı toplu şekilde mücadele edilmesi çağrısında bulundu

Suudi Arabistan’ın ev sahipliğinde düzenlenen G-20 zirvesine bu yıl Corona virüsü salgını damga vuruyor. Salgın nedeniyle sanal ortamda düzenlenen zirvenin ilk gününde, dünyanın en güçlü 20 ekonomisinin liderleri, virüse karşı toplu şekilde mücadele edilmesi çağrısında bulundu.

Dünya genelinde 1 milyon 370 binin üzerinde can kaybına neden olan Corona virüsü salgını, bir yandan G-20 gibi uluslararası teşkilatların bu tip krizlerde uluslararası işbirliğini nasıl sağlayabileceğini kanıtlama fırsatı verirler, diğer yandan da bu teşkilatların bazı eksikliklerini de gözler önüne serdi.

G-20 Dönem Başkanı Suudi Arabistan Kralı Salman zirvenin açılış konuşmasında, “Bu zirve sırasında soruna birlikte göğüs germe ve güçlü bir umut ve güven mesajı verme yönünde bir görevimiz bulunuyor” dedi.

Salgın sadece gelişmekte olan ülkelerin ekonomileri üzerinde derin etkiler yapmakla kalmadı, dünyanın en gelişmiş ülkelerini de sarstı. G-20’nin 9 üyesi, dünya genelinde en çok Corona virüsü vakalarının görüldüğü ülkeler sıralamasında en üstte yer alıyor. Johns Hopkins Üniversitesi’nin verilerine göre, listenin başındaki ABD’yi, sırasıyla Hindistan, Brezilya, Fransa, Rusya, İspanya, İngiltere, Arjantin ve İtalya izliyor.

Zirveye katılan bazı liderler de bu yıl Corona virüsüne yakalanmıştı. Bu liderler İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Brezilya Cumhurbaşkanı Jair Bolsonaro ve ABD Başkanı Donald Trump.

Virüsün etkisini yitirmeye başlayacağı yönünde hala hiçbir işaret olmazken, ABD ve Avrupa’nın büyük kentlerinde karantina ve sokağa çıkma yasağı gibi tedbirler tekrar devreye sokuluyor. Dünya Sağlık Örgütü, son 4 haftada rapor edilen Corona virüsü vakalarının sayısının, salgının ilk 6 ayından daha fazla olduğunu açıkladı.

Uluslararası Çalışma Örgütü de 2020’nin üçüncü çeyreğinde sadece G-20 ülkelerinde 225 milyon tam zamanlı işe denk gelen istihdam kaybının yaşandığını belirtti. Gruba üye ülkeler, dünya ekonomisinin yüzde 85’ine ve uluslararası ticaretin dörtte üçüne tekabül ediyor.

İngiltere Başbakanı Johnson zirve öncesinde yayınladığı video mesajında, küresel liderlere, Corona virüsü salgınını sona erdirmek ve iklim değişikliğiyle mücadele için dünyanın en zengin ülkelerinin kaynaklarını birlikte seferber etmeleri çarısında bulundu.

Londra’da virüs testi pozitif çıkan birisiyle temas etmesi üzerine kendini karantinaya aldığı evinden zirveye katılan Johnson, “Kaderimiz birbirimizin ellerinde” ifadesini kullandı.

Ülkesinde can kayıplarının hızla artmasına rağmen virüsü uzun süre hafife alan Brezilya Cumhurbaşkanı Bolsonaro da zirve öncesi video mesajında, G-20 içinde işbirliğinin salgının üstesinden gelmek için kilit önem taşıdığını vurguladı. Bolsonaro, “En baştan beri, insanların sağlığı ve ekonomiyle aynı anda ilgilenmemiz gerektiğinin altını çizdik. Zaman bize haklı olduğumuzu gösterdi” dedi.

Başkan Donald Trump da, Cumartesi ve Pazar günü yapılan zirvenin kapalı kapılar ardındaki sanal oturumlarına katılan liderler arasında yer alıyor.

G-20 liderleri en son geçen Mart ayında Corona virüsünün dünya genelinde hızla yayıldığı dönemde acil toplanmıştı. Liderler o zaman, araştırmalar için gereken bilgi ve materyalleri, epidemioloji ve klinik verileri paylaşma, sağlık sistemlerini güçlendirme ve aşı çalışmalarına yönelik fonları arttırmak için birlikte çalışma sözü vermişti.

O dönemden bu yana aşı geliştirme çalışmalarında önemli ilerlemeler sağlanırken, Kral Salman G-20 ülkelerinin “bu araçların tüm halklara düşük maliyette ve eşit şekilde eriştirilmesi için koşulları yaratmada birlikte çalışması gerektiğini” söyledi.

Kral Salman, “Riyad zirvesinin önemli ve kararlı sonuçlar üreteceğinden ve dünya halklarına umut ve güven telkin eden ekonomik ve sosyal politikaların önünü açacağından eminim” diye konuştu.

Zirveden bir gün önce Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, aşı geliştirme, teşhis ve tedavi geliştirme çalışmaları için 10 milyar dolar yatırım yapıldığını ancak yeni aşıların dünya genelinde üretimi ve dağıtımı için 28 milyar daha gerektiğini belirtmişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERSeda Bakan koronavirüse yakalandıSeda Bakan koronavirüse yakalandı
İran 15 gün kapandı! Koronavirüse karşı en sıkı tedbirler...İran 15 gün kapandı! Koronavirüse karşı en sıkı tedbirler...
Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan kimdir?Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan kimdir?

En Çok Okunan Haberler

Kritik görevdeki Türk asıllı subay, 'esrarengiz bir biçimde' kayboldu

Kritik görevdeki Türk asıllı subay, 'esrarengiz bir biçimde' kayboldu

Erdoğan'dan G-20 Zirvesi'nde aşı mesajı

Erdoğan'dan G-20 Zirvesi'nde aşı mesajı

Gözyaşlarını tutamadı! 'Ömrüm boyunca ah ediyorum'

Gözyaşlarını tutamadı! 'Ömrüm boyunca ah ediyorum'

'Babam ateistti' dedi ve ekledi! ''İnançsız birinin...'

'Babam ateistti' dedi ve ekledi! ''İnançsız birinin...'

Bakan Koca paylaştı: İşte 21 Kasım koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 21 Kasım koronavirüs tablosu

Çorbacıda masaya servis kavgası! Ortalık savaş alanına döndü

Çorbacıda masaya servis kavgası! Ortalık savaş alanına döndü

İlginizi Çekebilir

Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?

Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?

20 Kasım Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı

20 Kasım Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Akılalmaz olay! Rüzgara kapılan Türk, Lübnan'a indi

Akılalmaz olay! Rüzgara kapılan Türk, Lübnan'a indi

Yeni uygulama o ilde başladı: Artık insan içinde gezemeyecekler

Yeni uygulama o ilde başladı: Artık insan içinde gezemeyecekler

Koronavirüsün düşmanı Morina Balığı'nın karaciğerinden çıktı!

Koronavirüsün düşmanı Morina Balığı'nın karaciğerinden çıktı!

Diğer Haberler

AB bakanlarının gizli toplantısına 'davetsiz misafir'

Hollandalı gazeteci gizli toplantıya sızdı!

Kritik görevdeki Türk asıllı subay, 'esrarengiz bir biçimde' kayboldu

Kritik görevdeki Türk asıllı subay, 'esrarengiz bir biçimde' kayboldu

İran salgının başından bu yana en sıkı tedbirleri hayata geçirdi

İran 15 gün kapandı! Koronavirüse karşı en sıkı tedbirler...

BioNTech-Pfizer aşısı 25 Aralık'tan önce hastaların kullanımına sunulabilir

Dünyanın konuştuğu aşıyla ilgili yeni bir tarih verildi

Yer: Çin! 5 bacaklı ineği görenler şaşkına dönüyor

Görenler şaşkına dönüyor! 5 bacağı var

Ülkede dehşete düşüren olay! Maske uyarısı yapan yolcu öldürüldü

Ülkede dehşete düşüren olay! Maske uyarısı yapan yolcu öldürüldü

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.