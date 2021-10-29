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G-20’nin Hedefi 2022 Ortasına Kadar Yüzde 70 Aşılama

29.10.2021 22:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın en büyük 20 ekonomisinin maliye ve sağlık bakanları, 2022 ortasına kadar dünya nüfusunun yüzde 70'inin COVID-19'a karşı aşılanmasını sağlamak için adımlar atacaklarını ve gelecekteki salgınlarla mücadele etmek için bir görev gücü oluşturacaklarını açıkladı

Dünyanın en büyük 20 ekonomisinin maliye ve sağlık bakanları, 2022 ortasına kadar dünya nüfusunun yüzde 70'inin COVID-19'a karşı aşılanmasını sağlamak için adımlar atacaklarını ve gelecekteki salgınlarla mücadele etmek için bir görev gücü oluşturacaklarını açıkladı.

Bakanlar, ABD ve Endonezya’nın önerdiği ayrı bir finansman tesis edilmesi üzerinde anlaşmaya varamadılar ancak görev gücünün pandemiyi önleme, pandemiye hazırlık ve müdahaleyi arttırmak için fonları seferber etme seçeneklerini araştıracaklarını söylediler.

G-20 ülkeleri bakanlarının açıklamasında "2021'in sonuna kadar tüm ülkelerde nüfusun en az yüzde 40'ının ve 2022'nin ortasına kadar yüzde 70'inin aşılanması şeklindeki küresel hedeflere doğru ilerlemek için gelişmekte olan ülkelerde aşıların, temel tıbbi ürünlerle girdilerin arzını arttırmaya ve ilgili tedarik ve finansman kısıtlamalarını kaldırmaya yardımcı olacak adımlar atacağız" denildi.

Önceki hedef, 2022 sonbaharına kadar dünya nüfusunun yüzde 70'inin aşılanmasını sağlamaktı.

Açıklamada ayrıca, "Pandemiyi önleme, pandemiye hazırlık ve müdahaleyle ilgili konularda diyalog ve küresel işbirliğini geliştirmek, deneyimlerin ve en iyi uygulamaların değişimini teşvik etmek, maliye ve sağlık bakanlıkları arasında koordinasyon düzenlemeleri geliştirmeye yönelik toplu eylemi teşvik etmek, sağlıkla ilgili acil durumları sınır ötesi etkiyle değerlendirmek ve ele almak ve kaynakların etkin yönetimini teşvik etmek amacıyla bir G-20 Müşterek Finans-Sağlık Görev Gücü oluşturuyoruz" ifadesi de yer aldı.

Bakanlar, söz konusu yapıyı COVID-19 salgınının, dünyanın müdahalesini koordine etme becerisinde önemli eksiklikleri ortaya çıkardığı için kurduklarını söylediler.

G-20 ülkeleri bakanları özellikle düşük ve orta gelirli ülkelerde güvenli, uygun maliyetli, kaliteli ve etkili aşılara, tedavi edici ilaçlara, teşhise ve kişisel koruyucu donanıma erişim sağlamak için "tüm işbirliği çabalarını" destekleme sözü verdiler.

Uluslararası hak grubu Global Citizen, daha erkene çekilen hedef tarihi memnuniyetle karşıladı; ancak dünyanın, o hedefe nasıl varılacağı, kaç dozun nerede, ne zaman ve kim için üretildiğine dair daha fazla şeffaflığa sahip bir "savaş planına" ve boşlukların nerelerde olduğuna dair net bir anlayışa ihtiyacı olduğunu bildirdi.

Grubun başkan yardımcısı Friederike Roder, "Artık niyet açıklamalarının zamanı değil. Şimdi liderlerimizin harekete geçme zamanı" dedi.

Bakanlar ayrıca Güney Afrika, Arjantin ve Brezilya'da yeni kurulan "elçi RNA merkezleri" gibi gönüllü teknoloji transfer merkezleri ve ortak üretim ve işleme anlaşmaları yoluyla tedarik zincirlerinin dayanıklılığını arttırma çağrısında bulundular.

Gönüllü bir elçi RNA teknolojisi transferi çağrısı, başlangıçta Güney Afrika ve Hindistan’ın önerdiği, ABD tarafından desteklenen COVID-19 aşıları ve tedavileri üzerinde fikri mülkiyet haklarından geçici olarak feragat edilmesi fikriyle ilgili görüşmelerin, Dünya Ticaret Örgütü'nde takılıp kaldığı anlamına geliyor.

Almanya Maliye Bakanı Olaf Scholz, G-20'nin patent konusunu ele almadığını söyledi.

Scholz zirvenin oturum arasında gazetecilere verdiği demeçte, "Dünya çapında çok sayıda aşımız var, ancak gerçek şu ki dünyada hala aşılananların oranının çok düşük olduğu bölgeler var" diye konuştu.

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