G-7 Bakanlarından Rusya’ya Karşı Birlik Mesajı

G-7 ülkelerinin dışişleri bakanları, İngiltere’nin kuzeyindeki Liverpool kentinde biraraya geldi. Bakanlar toplantıda Ukrayna krizinde Rusya’ya karşı birleşik bir cephe sergilemeye çalıştı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Fransa, İtalya, Almanya, Japonya’dan mevkidaşlarının yüz yüze katıldığı G-7 toplantısı, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal edebileceği yönünde uluslarası camiada endişelerin arttığı bir dönemde yapıldı. Rusya ise herhangi bir saldırı hazırlığında olduğu iddialarını reddediyor.

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss Cuma gecesi Blinken’la ikili bir görüşme yaptı. İngiltere Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, iki bakan Rus askerlerinin Ukrayna sınırına yığınak yapması hakkında derin kaygılarını ifade etti.

Açıklamada, Rusya’nın herhangi bir saldırısının, “ciddi sonuçlar doğuracak stratejik bir hata olacağı” uyarısı yapıldı.

İngiliz bakan Truss toplantının açılışında yaptığı açıklamada da, “Düşman aktörlerden kaynaklı artan tehditlere karşı kendimizi savunmalı, özgürlük ve demokrasiyi sınırlamak isteyen saldırganlara karşı koymak için güçlü şekilde biraraya gelmeliyiz. Bunu yapabilmek için de daha güçlü bir ortak sese ihtiyacımız var” dedi.

Ukrayna, Doğu-Batı ilişkilerinde yaşanan krizin merkezinde yer alıyor. Kiev, Rusya’yı, büyük çaplı olası bir askeri harekata hazırlık için binlerce askerini sınıra yığmakla suçluyor.

Rusya ise Ukrayna ve ABD’yi istikrar bozucu davranışlar sergilemekle eleştiriyor ve kendini korumak için güvenlik garantilerine ihtiyacın olduğunu vurguluyor.

Başkan Joe Biden yönetimi, ABD Dışişleri Bakanlığı’nda Avrupa’dan sorumlu müsteşar yardımcısı Karen Donfried’i 13-15 Aralık günleri arasında üst düzey hükümet yetkilileriyle temaslarda bulunmak üzere Ukrayna ve Rusya’ya gönderiyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Müsteşar Yardımcısı Donfried’in Minsk anlaşmalarının uygulanması yoluyla Donbas’taki ihtilafın sona erdirilmesi için diplomatik ilerleme sağlanabileceğini vurgulayacağı belirtildi.

Amerikalı yetkiliden Rusya’ya uyarı

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın üst düzey bir yetkilisi de, G-7’nin Rusya’nın askeri yığınağı konusundaki kaygılar ve Moskova’nın Ukrayna’yı işgal etmesi halinde maruz kalacağı bedeller konusunda birlik halinde olduğunu söyledi.

Yetkili, İngiltere’de “yoğun” görüşmelerin yapıldığını belirterek, Rusya’yla gerilimin azaltılması için hala diplomatik yolun mevcut olduğunu kaydetti.

Liverpool’daki toplantıda, İran’ın nükleer faaliyetleri gibi diğer jeopolitik meseleler de masaya yatırılıyor.

G-7 dönem başkanı İngiltere’nın dışişleri bakanı Truss, görüşmeler öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, G-7 toplantısının, “benzer görüşlere sahip büyük ekonomilerin, Ukrayna konusundaki saldırganlığa karşı güçlü bir tavır ortaya koymada birlik görüntüsü” sergilemeyi amaçladığını söyledi.

İngiltere, G-7 ülkelerine, “özgür dünyayı” savunmada daha katı olmaları çağrısında bulundu.

G-7 toplantısında ayrıca İran’a nükleer programının seviyesini düşürmesi ve Viyana’da uluslararası nükleer anlaşmayı yeniden canlandırmak için yapılan görüşmelerin getirdiği fırsatı değerlendirmesi yönünde ortak bir çağrının yapılması bekleniyor.

Truss ve Blinken’ın da, İran’ın görüşmelerde diyalogdan yana tavır sergilemesi ihtiyacının altını çizdikleri belirtildi.

G-7 dönem başkanlığını İngiltere’den devralacak Almanya’nın da, toplantı sırasında gelecek yıl için kendi programını açıklaması planlanıyor.

G-7 toplantısının bazı oturumlarına AB, Avustralya, Güney Kore ve Hindistan’ın bakanları ile Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği ASEAN’dan temsilciler de konuk olarak katılacak

