G-7 Dışişleri Bakanları Londra’da

ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, iki yıl aradan sonra ilk kez yüz yüze yapılan G-7 Dışişleri Bakanları toplantısına katılmak üzere Londra’da bulunuyor. Üç gün sürecek resmi toplantıların ve ikili görüşmelerin ana gündem maddelerini Corona virüsü pandemisi, İran, Rusya ve Çin oluşturuyor.

Pazartesi akşamı düzenlenen çalışma yemeği niteliğindeki karşılama yemeğinde de son yıllarda nükleer programları müzakarelerin odak noktası olan iki ülke İran ve Kuzey Kore ele alındı.

Bu yıl G-7 dönem başkanlığını İngiltere yürütüyor. Evsahibi ülke İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken’ı Downing Caddesi 10 numaradaki konutunda ağırladı. Blinken ve Raab görüşmeden sonra ortak basın toplantısı düzenledi.

Raab, iklim değişikliği, küresel sağlık ve insan hakları konularında "cesur ve son derece memnuniyetle karşılanan adımlar" attığı için Biden yönetimini övdü.

Blinken da Winston Churchill'in İngiltere’yle Amerika arasındaki "özel ilişkiyi" anlattığı ABD'deki konuşmasının 75’inci yıldönümüne atıfta bulunarak, "Bu özel ilişki kalıcı. Etkili, dinamik ve Amerikan halkının kalbine yakın" diye konuştu.