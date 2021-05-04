G-7 Dışişleri Bakanları Londra’da

ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, iki yıl aradan sonra ilk kez yüz yüze yapılan G-7 Dışişleri Bakanları toplantısına katılmak üzere Londra’da bulunuyor. Üç gün sürecek resmi toplantıların ve ikili görüşmelerin ana gündem maddelerini Corona virüsü pandemisi, İran, Rusya ve Çin oluşturuyor.
Pazartesi akşamı düzenlenen çalışma yemeği niteliğindeki karşılama yemeğinde de son yıllarda nükleer programları müzakarelerin odak noktası olan iki ülke İran ve Kuzey Kore ele alındı.
Bu yıl G-7 dönem başkanlığını İngiltere yürütüyor. Evsahibi ülke İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken’ı Downing Caddesi 10 numaradaki konutunda ağırladı. Blinken ve Raab görüşmeden sonra ortak basın toplantısı düzenledi.
Raab, iklim değişikliği, küresel sağlık ve insan hakları konularında "cesur ve son derece memnuniyetle karşılanan adımlar" attığı için Biden yönetimini övdü.
Blinken da Winston Churchill'in İngiltere’yle Amerika arasındaki "özel ilişkiyi" anlattığı ABD'deki konuşmasının 75’inci yıldönümüne atıfta bulunarak, "Bu özel ilişki kalıcı. Etkili, dinamik ve Amerikan halkının kalbine yakın" diye konuştu.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, İran'daki mahkumlara ödeme yapıldığına dair haberleri yalanladı.
Blinken’ın Başkan Joe Biden tarafından atanmasından bu yana Londra’ya düzenlediği bu ilk ziyaret, İran’la mahkum takası anlaşması yönünde spekülasyonların yapıldığı bir döneme denk geldi.
Mahkum takası alışılmadık bir durum değil ve İran’la önde gelen güçler arasındaki 2015 nükleer anlaşmasının da bir parçasıydı. Biden selefi Donald Trump’ın ABD’yi anlaşmadan çekmesinin ardından Tahran’la nükleer görüşmeleri yeniden başlatmak istediğini belirtmişti.
İngiltere, sistem karşıtı propaganda yaptığı gerekçesiyle geçen hafta yargılandığı davada hapis cezası bir yıl daha uzatılan İran asıllı İngiliz Nazanin Zaghari-Ratcliffe’ın durumuyla yakından ilgileniyor. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, İngiltere’nin Zaghari-Ratcliffe’in serbest bırakılması için 550 milyon dolar ödeyeceği yönündeki haberler üzerine hükümetinin elinden geleni yaptığını söyledi.
Çin ve Rusya’yla ilişkiler de iki ülke dışişleri bakanlarının gündemindeydi.
Dışişleri Bakanı Blinken, ABD'nin Rusya ile daha istikrarlı bir ilişki istediğini ancak bunun büyük ölçüde Kremlin'in ne kadar agresif davranmaya karar vereceğine bağlı olacağını söyledi.
İngiltere Dışişleri Bakanı Raab da, NATO ülkelerinin Rusya’yla daha olumlu bir ilişkiye açık olduğunu, ancak Ukrayna sınırındaki son gerilimlere atıfta bulunarak Moskova'nın davranışının değişmesi gerektiğini söyledi.
Blinken ayrıca, Washington'un Çin'i "baskı altında tutmak" istemediğini, ancak müttefiklerle birlikte kurallara dayalı uluslararası düzeni, bunu baltalamaya yönelik her türlü çabadan korumaya çalışacaklarını vurguladı.
Blinken, Biden yönetiminin Kuzey Kore ile diplomatik ilişkilere "ölçülü, gerçekçi bir yaklaşım" üzerinde odaklandığını söyledi.
Raab da, Myanmar'da Şubat ayındaki askeri darbeden sonra demokrasiye dönüş çağrısında bulundu ve hükümetinin "Myanmar'da daha iyi bir değişim sağlanması yönünde" çalıştığını söyledi.
ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken G-7 Dışişleri Bakanları Zirvesi’nden önce Japonya Dışişleri Bakanı’yla biraraya geldi. Blinken, zirve öncesi Güney Koreli mevkidaşı Chung Eui-yong’la da görüştü.
Blinken’ın toplantı kapsamında ikili görüşme yaptığı diğer isimler, Brunei Dışişleri Bakanı Dato Erywan Yusof ve Hindistan Dışişleri Bakanı Affairs Subrahmanyam Jaishanka oldu
3 gün sürecek toplantı, Haziran ayında düzenlenecek G-7 Liderler Zirvesi’ne hazırlık niteliği taşıyor.
Blinken, toplantının ardından Ukrayna’ya gidecek ve Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelensky ve diğer üst düzey yetkililerle biraraya gelecek.
ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ned Price yaptığı açıklamada, Blinken'in "Rusya'nın devam eden saldırganlığı karşısında Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne sarsılmaz bir şekilde ABD’nin desteğini yeniden ortaya koyacağını" söylemişti.
Dışişleri Bakanlığı’ndan Cuma günü yapılan açıklamada da, Blinken’ın Rusya, Ukrayna, İran, Afganistan ve Biden yönetiminin düzeltmeyi umduğu yıpranmış transatlantik bağlarla ilgili kritik görüşmeler için Avrupa’da bulunduğu belirtilmişti.