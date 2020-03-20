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G-7 Liderler Zirvesi video konferans yoluyla yapılacak

DÜNYA HABERLERİ  | 20.03.2020 02:22 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump'ın, haziran ayında ABD'de düzenlenmesi planlanan G-7 Liderler Zirvesi'nin Kovid-19 endişeleri nedeniyle video konferans yöntemiyle yapılmasına karar verdiği bildirildi.

G-7 Liderler Zirvesi video konferans yoluyla yapılacak

Beyaz Saray Sözcüsü Judd Deere, ABD basınına yaptığı açıklamada, Trump'ın 10-12 Haziran'da Maryland eyaletindeki "Camp David" yerleşkesinde düzenlenmesi planlanan G-7 Liderler Zirvesi'nin video konferans yoluyla gerçekleştirilmesi kararı aldığını belirtti.

Deere, Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Larry Kudlow'un, G-7 yetkililerini Kovid-19 endişeleri nedeniyle yapılan değişiklik hakkında bilgilendirdiğini aktardı.

Kovid-19 nedeniyle daha önce G-7 Dışişleri Bakanları ve Maliye Bakanları toplantıları da video konferans ortamına taşınmıştı.

Trump, pazartesi günü ABD'nin yanı sıra Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya ve İngiltere'den oluşan G-7 ülkelerinin liderleri ile Kovid-19'a ilişkin bir video konferans yapmıştı.

Görüşmenin ardından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19'un ekonomik etkilerinin azaltılması başta olmak üzere birçok konuda iş birliği vurgusu yapılmıştı.

(AA)

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