G-7 Ülkeleri Kömüre Finansmanı Kesecek

Dünyanın en gelişmiş yedi ekonomisi, küresel olarak kararlaştırılan iklim değişikliği hedeflerini tutturmak için bu yılın sonuna kadar karbon yayan kömür projelerinin uluslararası finansmanını durdurma ve tüm fosil yakıtlara verilen benzer destekleri aşamalı olarak kaldırma konusunda anlaştı.

Fosil yakıt finansmanının durdurulması, dünyanın küresel sıcaklıklardaki artışı sanayi devrimi öncesi zamanların 1,5 santigrat derece üzerinde sınırlamak için yapabileceği önemli bir adım olarak görülüyor. Bilimadamları böylelikle iklim değişikliğinin en yıkıcı etkilerinden kaçınılacağını söylüyor.

Japonya'yı kömür projelerinin uluslararası finansmanını bu kadar kısa bir süre içinde sona erdirmek için ikna etmiş olmak, hala kömürü destekleyen Çin gibi ülkelerin giderek daha fazla izole olduğu ve kömürden vazgeçmek için daha fazla baskıyla karşılaşabileceği anlamına geliyor.

Reuters haber ajansının paylaştığı bildiriye göre, ABD, İngiltere, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya ve Japonya’dan oluşan grup ve Avrupa Birliği, "karbon yayan kömüre yapılan uluslararası yatırımların artık durması gerektiğini" bildirdi.