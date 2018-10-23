G-7 ve AB’den Kaşıkçı Açıklaması

G-7 ülkeleri dışişleri bakanları ve Avrupa Birliği (AB), Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesiyle ilgili yapılan açıklamaların birçok soruyu yanıtsız bıraktığını belirtti.

G-7 ülkeleri Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, İngiltere, ABD ve AB tarafından yapılan ortak açıklamada, olayın sorumlularının cezalandırılması gerektiği belirtildi. Açıklamada, “Kaşıkçı katliamı en sert şekilde kınanmalı” ifadesi kullanıldı.

Ortak açıklamada Suudi Arabistan’ın Kaşıkçı’nın İstanbul Konsolosluğu’nda öldüğünü itiraf etmesinin tam şeffaflık ve güvenilirlik için atılan bir ilk adım olduğu belirtildi.

Açıklamada Türkiye’yle işbirliği halinde derinlemesine, güvenilir ve hızlı bir soruşturma ihtiyacına vurgu yapıldı.

G-7 Dışişleri Bakanları ve AB, Kaşıkçı cinayetinin gazetecilerin ve ifade özgürlüğü hakkının korunması ihtiyacını bir kez daha ortaya koyduğunu kaydetti.

