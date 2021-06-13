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G-7’den Yoksul Ülkelere 1 Milyar Doz Aşı

13.06.2021 20:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aralarında Amerika, İngiltere, Almanya ve Fransa’nın bulunduğu G-7 ülkeleri yoksul ülkelere 1 milyar doz aşı bağışında bulunma kararı aldı

G-7’den Yoksul Ülkelere 1 Milyar Doz Aşı

Aralarında Amerika, İngiltere, Almanya ve Fransa’nın bulunduğu G-7 ülkeleri yoksul ülkelere 1 milyar doz aşı bağışında bulunma kararı aldı.

İngiltere’deki G-7 zirvesinde liderler ayrıca iklimle mücadele ve uluslararası şirketlere minimum vergi konusunda da uzlaştı.

Amerika Başkanı Joe Biden da zirveyi sıra dışı, yapıcı, işbirlikçi olarak niteledi.

Ancak aşı konusunda vaat bazı çevreleri tatmin etmişe benzemiyor.

Dünya Sağlık Örgütü dünyanın en az yüzde 70’inin aşılanması için 11 milyar doz aşıya ihtiyaç olduğunu belirtiyor.

G-7 liderleri ayrıca büyük uluslararası şirketlerin en az yüzde 15 oranında vergilendirilmesi konusunda da anlaşmaya vardı. Bu çerçevede bu şirketlerin vergi ödememek için vergi cennetleri olarak nitelendirilen bölgeleri kullanmalarının önüne geçilmeye çalışılıyor.

Amerika Çin konusunda daha sert bir açıklama istiyordu ama çıkan sonuçtan Başkan Biden tatmin olduğunu açıkladı.

Zirve sonundaki açıklamada Çin’in ekonomik tavrı konusunda G-7 ülkeleri piyasaya uygun olmayan, adil ve şeffaf küresel ekonomiye zarar veren hareketler karşısında toplu bir yaklaşım benimseneceği mesajını verdiler.

Liderler ayrıca Şincan’daki insan hakları ve temel özgürlüklere saygı duyması için Çin’e çağrıda bulunduklarını kaydettiler.

G-7 zirvesinde ayrıca liderler kızların eğitimi, gelecekte salgınların önlenmesi ve küresel anlamda daha çevreci bir altyapıya yatırım konusunda isteklerini dile getirdiler.

Bütün G-7 ülkeleri 2050’ye kadar sıfır karbon emisyonları hedefine ulaşma konusunda taahhüt de bulundular ama çevreciler bunun çok az ve çok geç olduğunu belirtiyor.

Çevreci David Attenborough video konferans aracılığıyla liderlere seslendi ve insanlığın bütün gezegenin dengesini bozmanın eşiğinde olabileceğini kaydetti.

G-7 zirvesi sırasında çevreci gruplar zirvenin yapıldığı bölgede çeşitli protesto gösterileri düzenlemişti.

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