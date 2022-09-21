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  4. G Noktası hikâye! Akıllara durgunluk veren orgazm için A Noktası

G Noktası hikâye! Akıllara durgunluk veren orgazm için A Noktası

21.09.2022 20:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sansasyonel sosyal medya platformu TikTok’ta bir kullanıcı cinsellikle ilgili iddialı açıklamalarda bulundu. 'Zevk cebi' olarak adlandırdığı A noktasının G noktasından daha etkili olduğunu öne sürdü. Alice Williams yaptığı iddialı açıklamada, “Kadınlar akıllara durgunluk veren orgazmların tadını çıkarabilir. Eğer partneri A noktasını bulursa...” dedi. Kadınlarda cinsel ilişkinin anahtarının A noktası olabileceğini belirtti.

G Noktası hikâye! Akıllara durgunluk veren orgazm için A Noktası

Herkes G noktası olarak bilinen zor bölgeyi ve sarsıcı orgazmları nasıl tetikleyebileceğini duymuştur. Pek çok insan büyülü noktayı bulmakta zorlanır ve bunun yerine mutlu sonlarını tetiklemek için klitorise güvenir. Ancak, sözde 'A-noktası' da dahil olmak üzere, bilmeniz gereken birkaç nokta daha var.

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Muhtemelen A noktasını şimdiye kadar duymadınız. Ancak, bir TikTok kullanıcısı cinsel hayatı canlandırmanın anahtarının A noktasından geçtiğini iddia etti. Alice Williams adlı kullanıcı, zevk cebi olarak adlandırdığı A noktasının ne olduğunu ve nerede olduğunu TikTok takipçilerine anlattı.

TIKTOK’TA AÇIK AÇIK ANLATTI

Alice Williams paylaştığı videoda, "Kadınların A noktası olduğunu biliyor muydunuz? Ön forniks erojen bölgesi olarak bilinen A noktası vajinanın içinde serviks ile mesane arasındaki yerdedir. Vajinanın en iç noktasına baskı uygulayarak, A noktası uyarıldığında ani ıslaklığa neden olabilir."

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Böylece, A noktasını uyandırarak, 'ıslanmak' için mücadele eden kadınlarda bile çok hızlı ve etkili bir cinsellik yaşanabileceğini öne sürdü.

Williams videonun devamında, “A noktasının uyarılması da orgazmı tetikleyebilir ve klitorisin aksine orgazm sonrası hassasiyet yaşamaz, böylece tekrar tekrar gidebilirsiniz. Nokta, erkek prostatı ile aynı bölgede yer aldığı için kadın dejenere prostatı olarak da adlandırılır.” Kısa klibi izleyen kullanıcılar şaşkına döndü.

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Anahtar Kelimeler:
seks G noktası
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