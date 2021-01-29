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G-Power, BMW M8 Gran Coupe’yi mercek altına aldı

29.01.2021 09:34 | Son Güncelleme:
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G-Power, BMW M8 Gran Coupe’yi mercek altına aldı

Düz bir yolda süper otomobilleri karşılaştırmak için, araç sahiplerinin güç yükseltme programlarına ihtiyacı vardır. BMW M8 Gran Coupe sahiplerine G-Power böyle paketler sunmaya devam ediyor.

Stage 3 yükseltmesiyle, 4,4 litrelik çift turboşarjlı V8'in çıkış gücü yükseltilmiş. M8 Competition'daki standart 616 Bg güç ve 750 Nm tork değeri 808 Bg güç ve 1.000 Nm tork seviyesine çekilmiş. Firma, GP-820 performans yazılımı için 4,595 €, turboşarj yükseltmesi için 5,950 € ve spor egzoz sistemi içinse 5.360 € ücret talep ediyor.

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FARKLI GÜÇ PAKETLERİ DE SUNULUYOR

Stage 2 paketinde model 759 Bg güç ve 930 Nm tork değerine ulaşıyor. Stage 1’de ise 710 Bg güç ve 850 Nm tork size sunulmuş. Stok model 0-100 hızlanmasını 3.2 saniyede tamamlıyor. Yeni performans paketleriyle otomobilin bu değerinin daha da aşağı düşmesi bekleniyor.

bmw-m8-gran-coupe-tuning-g-power-3

M8 Gran Coupe'nin diğer yükseltmeleri arasında egzoz sistemi için bir ses optimizasyon yazılımı sunuluyor. Bu yazılımın bedeli 245 € olarak fiyatlandırılmış. Bunun dışında özel karbon fiber kaporta 5.950 €, dinamik karbon kanat 3.332 €, 21 inç RR veya RS jantlar (fiyat talep üzerine), motor kapağı 1.785 € ve spor direksiyon simidi (talep üzerine fiyat) size sunuluyor.

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