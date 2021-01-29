G-Power, BMW M8 Gran Coupe’yi mercek altına aldı

Stage 3 yükseltmesiyle, 4,4 litrelik çift turboşarjlı V8'in çıkış gücü yükseltilmiş. M8 Competition'daki standart 616 Bg güç ve 750 Nm tork değeri 808 Bg güç ve 1.000 Nm tork seviyesine çekilmiş. Firma, GP-820 performans yazılımı için 4,595 €, turboşarj yükseltmesi için 5,950 € ve spor egzoz sistemi içinse 5.360 € ücret talep ediyor.

FARKLI GÜÇ PAKETLERİ DE SUNULUYOR

Stage 2 paketinde model 759 Bg güç ve 930 Nm tork değerine ulaşıyor. Stage 1’de ise 710 Bg güç ve 850 Nm tork size sunulmuş. Stok model 0-100 hızlanmasını 3.2 saniyede tamamlıyor. Yeni performans paketleriyle otomobilin bu değerinin daha da aşağı düşmesi bekleniyor.

M8 Gran Coupe'nin diğer yükseltmeleri arasında egzoz sistemi için bir ses optimizasyon yazılımı sunuluyor. Bu yazılımın bedeli 245 € olarak fiyatlandırılmış. Bunun dışında özel karbon fiber kaporta 5.950 €, dinamik karbon kanat 3.332 €, 21 inç RR veya RS jantlar (fiyat talep üzerine), motor kapağı 1.785 € ve spor direksiyon simidi (talep üzerine fiyat) size sunuluyor.



