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G sınıfı ehliyet hangi araçları kullanır, ehliyet kodları nelerdir? G sınıfı ehliyet nedir, şartları nelerdir ve nasıl alınır?

08.11.2022 17:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ehliyet sahibi olabilmek için belirli şartlar ve kriterler bulunur. İstenilen ehliyet sınıfının şartlarını yerine getiren ve sınavlardan geçen kişiler ehliyetlerini alabilirler. 17 farklı ehliyet sınıfının içerisinde bulunan G sınıfı ehliyet de gereksinimleri olan bir ehliyettir. İş makinesi kullanmak isteyen kişilerin alması gereken ehliyet olan G sınıfının kapsamları ve şartları nelerdir?

G sınıfı ehliyet hangi araçları kullanır, ehliyet kodları nelerdir? G sınıfı ehliyet nedir, şartları nelerdir ve nasıl alınır?

Ehliyet sınıflarıyla ilgili yapılan yeniliklerden sonra 17 farklı ehliyet sınıfı ortaya çıktı. Her bir ehliyet sınıfı için farklı gereklilikler ve direksiyon sınavlarına girmek gerekir. Araç tipine göre farklılık gösteren bu sınıflardan birisi olan G sınıfı da iş makinesi kullanımını sağlayan ve bu araç tipi için yetki veren bir sınıftır. Teorik ve uygulama sınavından geçen, gereklilikleri yerine getiren kişiler G sınıfı ehliyete sahip olabilir. Kapsamı sınırlı olan G sınıfı ehliyet nedir?

G sınıfı ehliyet nedir?

İş makinesi kategorisinde yer alan motorlu araçları kullanmaya izin veren ehliyet türü G sınıfı ehliyet olarak isimlendiriliyor. G sınıfı ehliyetin geçerlilik süresi 10 yılken yaş sınırı da 18'dir. G sınıfı ehliyet alan kişiler sadece iş makinesi ve M sınıfı olan dört tekerli motorları kullanabilir. G sınıfı ehliyet hangi araçları kullanır?

G sınıfı ehliyetin kullanabileceği araçlar şunlardır:

  • Ekskavatör
  • Bekoloder
  • Silindir
  • Grayder
  • Manitu
  • Forklift
  • Tavan mobil vinç
  • Makaslı platform
  • Araç kurtarma- çekme- taşıma
  • Motorlu bisiklet

G sınıfı ehliyet nasıl alınır?

G sınıfı alabilmenin şartları diğer ehliyet sınıflarına göre farklıdır. G sınıfı sadece iş makinelerini kullanabilir ve G ehliyeti almadan önce hangi iş makinesinin kullanılacağının belirlenmesi gerekir. Eğer operatörlük belgesi gibi belgeler de varsa G ehliyetine işletilmesi gerekir. Her iş makinesinin kendisine özel ehliyet kodları bulunur ve hangi iş makinesi ehliyetini alacaksanız o aracın kodu G ehliyete işlenir.

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G sınıfı ehliyet kodları nelerdir?

G sınıfı ehliyet kodları listesinde yer alan kodlardan bazıları şunlardır:

  • Ekskavatör belgesi kodu: 105.04
  • Beko Loder (kanal kazıma makinesi) belgesi kodu: 105.02
  • Silindir belgesi kodu: 105.09
  • Grayder belgesi kodu: 105.07
  • Vidanjör-Kombine Kanal Temizleme Aracı belgesi kodu: 105.48
  • Forklift belgesi kodu: 105.06
  • Mack Taşıyıcı belgesi kodu: 105.32
  • Manlift belgesi kodu: 105.35
  • Araç kurtarma, çekme, taşıma belgesi kodu: 105.41
  • Personel ve Yük Yükseltici (Manlift) operatör belgesi kodu: 105.67

G sınıfı ehliyet alma şartları nelerdir?

G sınıfı ehliyet alma şartları da genel olarak diğer ehliyetlerle benzerlik gösterir:

  • Ehliyet almak için engel olan bir sağlık probleminin olmaması
  • İlkokul ya da üstü bir eğitim kurumundan mezun olmak
  • G sınıfı ehliyet yaş sınırı olan 18 yaşını tamamlamak
  • Teorik ve pratik sınavları başarıyla geçmek
  • Var olan ehliyete herhangi bir şekilde el koyulmamış olması

G sınıfı ehliyet fiyatları nedir?

G sınıfı ehliyet fiyatları içerisinde işletme ücreti merak konusu oluyor. G sınıfı ehliyet işletme ücreti 2022 yılında toplam 2208,7 TL olarak belirlenmiştir. G sınıfı ehliyet işletme ücreti içerisinde 1863,7 Türk Lirası ehliyet harcı, 280 Türk Lirası ehliyet kart ücreti ve 65 Türk Lirası vakıf bağış payı olarak anlaşmalı bankalara yatırılması gerekiyor.

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