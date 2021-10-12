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G20 Afganistan zirvesi: AB'den 1 milyar euro yardım sözü, Türkiye'den göç çalışma grubuna başkanlık teklifi

12.10.2021 19:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afganistan konulu G20 Olağanüstü Liderler Zirvesi'nde Avrupa Birliği 1 milyar euro değerinde bir yardım paketi açıkladı. Türkiye de, G20 bünyesinde göç konusunda bir çalışma grubu kurulması ve Türkiye'nin bu gruba başkanlık etmesi önerisinde bulundu.

G20 Afganistan zirvesi: AB'den 1 milyar euro yardım sözü, Türkiye'den göç çalışma grubuna başkanlık teklifi

Afganistan konulu G20 Olağanüstü Liderler Zirvesi'nde Avrupa Birliği 1 milyar euro değerinde bir yardım paketi açıkladı. Türkiye de, G20 bünyesinde göç konusunda bir çalışma grubu kurulması ve Türkiye'nin bu gruba başkanlık etmesi önerisinde bulundu.

İtalya'nın başkanlığını yürüttüğü G20 kapsamında düzenlenen olağanüstü zirveye üye ülkelerin yanı sıra AB ve BM temsilcileri, IMF ve Dünya Bankası gibi uluslararası finans kurumları ve Katar gibi misafir ülkeler de katıldı.

Video-konferans yöntemiyle yapılan zirvede Afganistan'a uluslararası insani yardımlar, göç, terör, kadın hakları gibi meseleler görüşüldü.

Zirvede Türkiye'yi temsil eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ülkemiz, Afganistan kaynaklı yeni bir göç yükünü taşıyamaz" dedi.

Erdoğan, Türkiye'nin güney ve doğu sınırlarından maruz kalacağı göç baskısından Avrupa ülkelerinin de etkileneceğini vurguladı.

"G20'nin küresel ekonomiye yansımaları da akılda bulundurularak göç ve zorla yerinden edilme konularını gündeminde tutması" gerektiğini belirten Erdoğan, "Bu küresel soruna, sistematik bir bakış açısının getirilebilmesi maksadıyla G20 bünyesinde bir çalışma grubu oluşturulmasını öneriyorum" diye konuştu.

Erdoğan, Türkiye'nin bu grubun başkanlığına talip olduğunu da söyledi.

Zirve sonrası bir basın toplantısı düzenleyen İtalya Başbakanı Mario Draghi, Türkiye'den gelen bu önerinin "ilgi çekici" olduğunu, ancak diğer G20 üyelerinin de bunu kabul etmesi gerekeceğini söyledi.

Draghi bu konuyu diğer üyelerle birlikte ilerleyen günlerde değerlendireceklerini belirtti.

Draghi, İtalya'nın da Avrupa'ya göçün yönetimi konusunda yalnız bırakıldığı şikayetini tekrarlayarak "Biz uluslararası göç meselesine yanıtın koordine edilmesinden yanayız. Bu öneri de bu yönde bir girişim" dedi.

Birleşmiş Milletler koordine edecek

Afganistan krizinin G20 bünyesinde ele alınması için özel çaba sarf eden İtalya Başbakanı, zirvenin "tatmin edici ve verimli" geçtiğini söyledi.

Afganistan'daki acil "insani felakete" karşı birlik içinde eyleme geçme hedefinin katılımcılar tarafından paylaşıldığını belirten Draghi, bu konuda koordinasyonun Birleşmiş Milletler'e ait olacağını belirtti.

Draghi, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in bu zirvede Afganistan'a 1 milyar euro insani yardım açıkladığını, ABD'nin de yardımları artırma vaadinde bulunduğunu belirtti.

Ursula von der Leyen, 1 milyar euro'luk Afgan Destek Paketi'nin Afgan halkına ve komşu ülkelere destek amacıyla kullanılacağını açıkladı.

AB Komisyonu Başkanı, "Afganistan'da büyük bir insani ve sosyo-ekonomik çöküşü önlemek için elimizden geleni yapmalıyız… Taliban'ın eylemlerinin bedelini Afganlar ödememeli" dedi.

Öte yandan İtalya Başbakanı Draghi, insani yardımların gerçekleştirilebilmesi için Afganistan'ın ekonomisinin ve bankalarının çökmesinin önlenmesi, ayrıca Kabil Havalimanı'nın açılması gerektiğini de vurguladı.

Draghi, Taliban yönetiminin tanınmasıyla ilgili tartışmalara da değinerek "İnsani krizle mücadele için Taliban'la temas kurulması gerekecek ama bu onları tanımak anlamına gelmiyor" diye konuştu.

Zirvede, insani yardım ve göç meselelerinin yanı sıra Afganistan'daki insan hakları ve terör endişeleri de ele alındı.

İtalya Başbakanı, "Tüm liderler kadın haklarına değindi. G20'nin tüm katılımcıları, kadınların eğitime erişiminin garanti altına alınması, 20 yıl geriye gidilmemesi gerektiğini belirtti" dedi.

G20 Afganistan zirvesine ABD Başkanı Joe Biden da katılırken, Rusya ve Çin'in devlet başkanı düzeyinde temsil edilmemesi dikkat çekti.

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