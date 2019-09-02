G20 Çalışma ve İstihdam Bakanları Japonya'da bir araya geldi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Japonya'da yapılan G20 Çalışma ve İstihdam Bakanları Toplantısı kapsamında mevkidaşları ve Uluslararası Sosyal Güvenlik Teşkilatı (ISSA) Başkanı ile görüştü. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, dünyanın en güçlü 20 ekonomisini bir araya getiren G20 platformu kapsamında Çalışma ve İstihdam Bakanları, Japonya'nın ev sahipliğinde Matsuyama kentinde onuncu kez bir araya geldi. Tükiye'nin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından temsil edildiği toplantıda, dönem başkanı Japonya'nın belirlediği öncelikler kapsamında demografik değişimin istihdama yansımaları, kadın ve genç istihdamının arttırılması için atılması gereken adımlar, gelişen teknolojiyle birlikte ortaya çıkan yeni meslek ve çalışma biçimleri konularında bilgi ve tecrübe paylaşımı yapıldı. Toplantının "Demografik Değişim" başlıklı oturumunda konuşan Bakan Selçuk, G20'de yapılan tartışmaları çok önemsediğini, bu platformun küresel sorunlara küresel çözümler getirmek adına önemli adımlar attığını belirtti.

Türkiye'deki yaşlı bakım hizmetleri hakkında bilgi veren Selçuk, Türkiye'nin aile odaklı bir kültüre sahip olduğunu, ailelerinin yanında ve kurumlarda kalan yaşlılara gerekli değerin verildiğini, özenle bakıldığını ifade etti. Türkiye'de 152'si devlet, 253'ü özel olmak üzere 405 huzurevinde 33 bin 198 yaşlıya hizmet verildiğini aktaran Selçuk, belediyelerle iş birliği içinde Yaşlı Destek Programı (YADES) kapsamında yaklaşık 40 bin yaşlıya da evde bakım ve günlük bakım hizmetleri sunulduğu bilgisini verdi. Bakan Selçuk, 2008'de reforme edilen Sosyal Güvenlik Sistemi ile emeklilere ve yaşlılara sunulan ekonomik ve sosyal hakları genişlettiklerini belirterek, şunları kaydetti: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde Şubat ayında ilk defa düzenlediğimiz Yaşlılık Şurasında da aktif yaşlanma ve yaşlılarımıza sunulan hizmetler noktasında önemli kararlar aldık. Bakım hizmetlerinin kalitesinden finansal sürdürülebilirliğe ilişkin pek çok hususta atacağımız adımları belirledik. Yaşlı bakım hizmetlerinde çalışan profesyonellerimizin mesleki standartlarını çok önemsiyoruz. Kurumsal kaliteyi ve memnuniyet oranını yurdun tamamında en üst seviyelere çekebilmek adına var gücümüzle çalışıyoruz. Ayrıca Sosyal Çalışma Programı gibi örnek modellerle de gençlerimizin yaşlılarımızın olduğu kurumlarda çalışmasını ve nesiller arası dayanışmayı güçlendirmeyi hedefliyoruz."

- "İkili görüşmelerimiz verimli iş birliklerinin habercisi" G20 toplantıları kapsamında Birleşik Krallık, Endonezya, Japonya, Rusya, Tayland ve Senegal Bakanları, Avrupa Komisyonu İstihdam ve İş Hareketliliğinden Sorumlu Üyesi ve Uluslararası Sosyal Güvenlik Teşkilatı (ISSA) Başkanı ile ikili görüşme gerçekleştiren Bakan Selçuk, konuya ilişkin değerlendirmesinde, bu görüşmelerin verimli iş birliklerinin habercisi olduğunu vurguladı. Taylandlı girişimcileri ve yatırımcıları Türkiye'ye daha yoğun bir biçimde yatırım yapmaya davet ettiklerini aktaran Selçuk, yaşlılar için sosyal hizmetlerin geliştirilmesi konusunda iş birliği yapacaklarını bildirdi. Çalışma ve istihdam alanında iş birliği mutabakat zaptı imzalamak için de teknik çalışmaları başlattıklarını vurgulayan Selçuk, şu bilgileri paylaştı: "Avrupa Birliği ile Mülteciler için Yardım Programı (FRIT) ve Katılım Öncesi Yardımları (IPA) konuştuk. Birleşik Krallık, ülkemizin Sosyal Güvenlik Anlaşması imzaladığı ilk ülke. 60 sene önce bu anlaşmaya imza atmışız, önümüzdeki dönemde çalışma hayatına ilişkin iş birliğimizi derinleştirmek istiyoruz.

Rusya ve Japonya ile devam edegelen sosyal güvenlik antlaşma müzakerelerinin daha hızlanması gerektiğini konuştuk. Umuyorum ki bu sene içinde müzakereleri tamamlayacağız. Senegal, Afrika kıtasında oldukça önem verdiğimiz bir ülke. İstihdamın teşvik edilmesi, mesleki eğitim ve iş güvenliği alanlarında ülkemiz tecrübelerinden faydalanmak istiyorlar. Bu kapsamda teknik ekiplerimiz bir araya gelecek ve iş birliğini başlatacağız. Son olarak Uluslararası Sosyal Güvenlik Teşkilatı Başkanı ile bir araya geldik. Sosyal Güvenlik dinamik bir süreç. Dünyadaki sosyal güvenlik sistemleri arasında kapsama dahil olan nüfus ve kapsam içeriği olarak örnek ülkelerden biriyiz. Ayrıca son 10 yılda hem kayıt dışı istihdamın hem de sosyal güvenlik açığının milli gelire oranının azaltılmasında büyük bir başarı kaydettik. Bu alandaki tecrübelerimizi ve ülkemizin bu alanda atığı adımlara değindik." - 2019 Matsuyama Bildirgesi "İnsan Merkezli İşin Geleceğini Şekillendirmek" başlıklı toplantının çıktılarını içeren 2019 Matsuyama Bildirgesinde de şu başlıklar öne çıktı: