NAGANO (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, G20 ülkelerine çağrıda bulunarak, "Deniz çöpleri ve mikroplastiklere ilişkin uluslararası bir anlaşmanın hazırlanması son derece önemlidir. Daha fazla zaman kaybetmemeliyiz. Bu denizler, bu dünya hepimizin." dedi.

Kurum, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Japonya'nın Nagano kentine bağlı Karuizawa kasabasında düzenlenen "G20 Çevre ve Enerji Bakanları Toplantısı"na katıldı.

Toplantının ortak oturumunda konuşan Kurum, G20'nin küresel sorunlarda en önemli aktörleri bir araya getirmeyi hedefleyen bir platform olduğuna dikkati çekti.

Japonya tarafından enerji ve çevre bakanlarının bir araya getirilerek yapıcı bir diyalog kurulması çabasının takdire şayan olduğunu dile getiren Kurum, enerji ve çevre konularının birbirini etkilediğini ve bir arada yürütülmesi gerektiğini söyledi.

Enerji ve çevre alanında eyleme geçilmesinde zaruret içeren konuların bulunduğuna işaret eden Kurum, "Hızla sanayileşen ülkemizde, yeşil üretime dayalı, kaynak ve enerji etkin bir sanayiye geçiş için çalışıyoruz. Sera gazı emisyonlarımızın yarısından fazlasını sanayi tesisleri bazında izliyor, raporluyor ve doğruluyoruz. Ormanların önemli yutak alanlar olduğu bilinciyle ormanlık alanlarımızı 2023 yılında yüzde 30'a çıkarmayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı.