NAGANO (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Türkiye'nin dönem başkanlığında dile getirilen enerjiye erişim aksiyon planını bugüne kadarki dönem başkanlarının sahiplenmesi önemli ancak küresel olarak ulaşmak istediğimiz amaca gitmek için devamlılık, takip, denetim ve koordinasyon daha önemli." dedi.

Dönmez, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Nagano kentinin Karuizawa kasabasında düzenlenen G20 Çevre ve Enerji Bakanları Toplantısı'na katıldı.

Toplantının ortak oturumunda konuşan Dönmez, G20 kapsamında ilk defa enerji ve çevre bakanlarının toplantıda bir araya gelmesinin önemli olduğunu vurgulayarak, çevre ve enerji gibi iki önemli, birbiri ile son derece ilişkili konunun beraberce bu toplantıda ele alınmasının, küresel anlamda sorunların çözüme ulaşması açısından daha önemli olduğunu belirtti.

Bu yıl dijitalleşme ve inovasyonun, G20 Enerji ve Çevre Çalışma Grubunda tartışılmasının da önemine işaret eden Dönmez, "Uluslararası Enerji Ajansı'na (IEA) göre 2030'a kadar elektrikli araç satışının 23 milyona ulaşacağı beklenmektedir. 2017'de 2 milyon olan elektrikli araç satış rakamı 2018'de 5,1 milyona çıktı. Bu gibi küresel elektrik talep artışlarını etkileyecek gelişmeleri inovatif çözümlerle karşılayabiliriz." ifadesini kullandı.