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G20 Liderler Zirvesi başladı

28.06.2019 10:04 | Son Güncelleme

Japonya'nın Osaka kentindeki G20 Liderler Zirvesi başladı.

G20 Liderler Zirvesi başladı

Zirvede Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump da bir araya gelecek.Japonya’nın ev sahipliğinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi başladı. Osaka kentinde gerçekleşen ve ticaret, iklim değişikliği ve İran gibi konulardaki görüş ayrılıklarının damga vurması beklenen zirve iki gün sürecek.

Japonya Başbakanı Şinzo Abe’nin konuk liderleri karşılaması ve aile fotoğrafı çekilmesiyle başlayan zirvenin ilk oturumu dijital ekonomi konusundaydı. Abe, oturumdaki açılış konuşmasında, "Dijitalleşme ekonomi ve toplumumuzu birçok bakımdan hızla değiştirdi" ifadesini kullandı. Japonya Başbakanı, "dijital ekonomiyle küresel olarak başa çıkma konusunda gördüğü momentumdan mutlu olduğunu" sözlerine ekledi.

Aile fotoğrafında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ve Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo'nun arasında yer aldı.

Erdoğan, zirve kapsamındaki çalışma yemeği öncesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ayaküstü sohbet etti. Anadolu Ajansı, sohbet sırasında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın da hazır bulunduğunu bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Erdoğan'ın zirve sırasında ayaküstü gerçekleştirdiği sohbetlerden kareleri Twitter'da paylaştı.

Erdoğan Trump ile görüşecek

Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi sırasında ABD Başkanı Trump ile ikili bir görüşme de gerçekleştirecek. Görüşmede, Türkiye ile ABD arasında uzun süredir gerginliğe neden olan S-400 hava savunma sistemi ve Suriye konusunun ele alınması bekleniyor.

Gözler ayrıca 2018'deki Helsinki zirvesinden beri yüz yüze görüşmeyen Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in üzerinde. ABD Başkanı, Osaka'daki zirvenin ilk gününde bir araya geldiği Putin ile aralarında "çok, çok iyi bir ilişki" olduğunu söyledi. Trump, "Başkan Putin'le birlikte olmak büyük bir onur" dedi.

Trump zirvede Almanya Başkanı Angela Merkel ile de görüştü. ABD Başkanı, "fantastik bir insan" diye tanımladığı Merkel gibi "bir dosta sahip olmaktan çok memnun olduğunu" ifade etti.

Zirvede, dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki ticaret savaşının tarafları da bir araya gelecek. Trump ve Çin Devlet başkanı Şi Cinping arasındaki görüşme Cumartesi günü gerçekleşecek.

DW,AP,AFP/CÖ,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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