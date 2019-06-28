Zirvede Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump da bir araya gelecek.Japonya’nın ev sahipliğinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi başladı. Osaka kentinde gerçekleşen ve ticaret, iklim değişikliği ve İran gibi konulardaki görüş ayrılıklarının damga vurması beklenen zirve iki gün sürecek.

Japonya Başbakanı Şinzo Abe’nin konuk liderleri karşılaması ve aile fotoğrafı çekilmesiyle başlayan zirvenin ilk oturumu dijital ekonomi konusundaydı. Abe, oturumdaki açılış konuşmasında, "Dijitalleşme ekonomi ve toplumumuzu birçok bakımdan hızla değiştirdi" ifadesini kullandı. Japonya Başbakanı, "dijital ekonomiyle küresel olarak başa çıkma konusunda gördüğü momentumdan mutlu olduğunu" sözlerine ekledi.

Aile fotoğrafında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ve Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo'nun arasında yer aldı.

Erdoğan, zirve kapsamındaki çalışma yemeği öncesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ayaküstü sohbet etti. Anadolu Ajansı, sohbet sırasında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın da hazır bulunduğunu bildirdi.