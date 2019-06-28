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G20 Liderler Zirvesi bugün başlıyor! G20 Zirvesi'nin ana gündem maddeleri neler?

DÜNYA HABERLERİ  | 28.06.2019 05:18 | Son Güncelleme

G20 Liderler Zirvesi, Japonya'nın Osaka kentinde bugün başlıyor. Küresel ekonomik iş birliğinin temel platformu olan G20'de yapılan görüşmelerde alınacak kararlar, ülkeler tarafından yakından takip edilirken, dünya liderlerinin yapacağı ikili görüşmelerin G20 Liderler Zirvesi'nde ele alınacak konuların önüne geçmesi bekleniyor.

G20 Liderler Zirvesi bugün başlıyor! G20 Zirvesi'nin ana gündem maddeleri neler?

İki gün sürecek zirvede liderler, dünya gündemindeki önemli konuları ele alacak. Dört ana başlıkta gerçekleştirilecek oturumlarda, "küresel ekonomi, ticaret ve yatırım", "dijitalleşme ve yenilik", "kalkınma ve kadınların rolü" ve "çevre ve enerji" konuları ele alınacak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN YOĞUN GÜNDEMİ

G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak için dün Osaka'ya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan etkinliğin ilk gününde de yoğun gündemine devam edecek. İlk olarak resmi karşılama ve aile fotoğrafı çekim törenine katılması beklenen Erdoğan, ardından G20 liderlerinin katılacağı dijital ekonomi temalı bir yan etkinliğe katılacak.

Söz konusu toplantının ardından "küresel ekonomi, ticaret ve yatırımlar" oturumuna katılım göstermesi beklenen Erdoğan'ın sonrasında ise dijital ekonomi ve yapay zeka konularının ele alınacağı "Yenilik" temalı oturuma katılması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın akşam saatlerinde ise BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'i kabul etmesi bekleniyor. Erdoğan aynı zamanda Rusya Devlet Başkanı Viladimir Putin ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı (ABD) Donald Trump ile de bir araya gelecek. Görüşmelerin ana gündem maddesini S-400 savunma sistemleri ve F-35 savaş uçaklarının alım süreci oluşturacak.

ABD VE ÇİN GERİLİMİ MASADA OLACAK

ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in gerçekleştirmesi beklenen görüşmenin ise, iki ülke arasında yaşanan ticaret savaşlarında yapıcı bir adımın atılmasına vesile olabileceği ifade ediliyor.

Öte yandan zirvede serbest ticaretin desteklenmesi konusundaki görüşlerini daha önce dile getiren Japonya Devlet Başkanı Şinzo Abe'nin, zirvenin kapanış bildirgesinde "serbest ticaret" vurgusunun yer almasını istediği, ancak Trump'ın bu konuda çekimser kalma eğiliminde olduğu belirtiliyor. Bu nedenle Başbakan Abe ve Trump'ın cuma sabahı zirve öncesinde gerçekleştirecekleri ikili görüşmede, Abe'nin Trump'tan zirvenin başarılı geçmesi konusunda destek isteyeceği kaydedildi.

(İHA / DHA)

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