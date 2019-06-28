HABER

G20 liderleri Dijital Ekonomi oturumunda buluştu

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.06.2019 09:21 | Son Güncelleme

G20 Liderleri, Japonya’nın Osaka şehrinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi’nde “Dijital Ekonomi” temalı liderler etkinliği ile “Küresel Ekonomi, Ticaret ve Yatırımlar" temalı toplantılarda bir araya geldi.G20 liderlerinin Osaka maratonu başladı.

G20 Liderleri, Japonya’nın Osaka şehrinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi’nde “Dijital Ekonomi” temalı liderler etkinliği ile “Küresel Ekonomi, Ticaret ve Yatırımlar" temalı toplantılarda bir araya geldi.
G20 liderlerinin Osaka maratonu başladı. Japonya’nın Osaka şehrinde toplanan G20 Liderleri, “Dijital Ekonomi” ve “Küresel Ekonomi, Ticaret ve Yatırımlar” adlı oturumlarda bir araya geldi. G20 Dönem Başkanı ve Japonya Başbakanı Şinzo Abe, toplantı öncesinde liderleri karşıladı.
Karşılama seremonisinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan diğer devlet başkanlarıyla birlikte zirvenin ilk programı olan “Dijital Ekonomi” temalı etkinliğe geçti.
Etkinliğin ardından liderler, Küresel Ekonomi, Ticaret ve Yatırımlar konulu oturumda bir araya geldi.

G20 liderleri Dijital Ekonomi oturumunda buluştu

G20 liderleri Dijital Ekonomi oturumunda buluştu

G20 liderleri Dijital Ekonomi oturumunda buluştu

G20 liderleri Dijital Ekonomi oturumunda buluştu

G20 liderleri Dijital Ekonomi oturumunda buluştu

G20 liderleri Dijital Ekonomi oturumunda buluştu

G20 liderleri Dijital Ekonomi oturumunda buluştu

G20 liderleri Dijital Ekonomi oturumunda buluştu

G20 liderleri Dijital Ekonomi oturumunda buluştu

G20 liderleri Dijital Ekonomi oturumunda buluştu

G20 liderleri Dijital Ekonomi oturumunda buluştu

G20 liderleri Dijital Ekonomi oturumunda buluştu

G20 liderleri Dijital Ekonomi oturumunda buluştu

G20 liderleri Dijital Ekonomi oturumunda buluştu

G20 liderleri Dijital Ekonomi oturumunda buluştu

G20 liderleri Dijital Ekonomi oturumunda buluştu

G20 liderleri Dijital Ekonomi oturumunda buluştu

G20 liderleri Dijital Ekonomi oturumunda buluştu

G20 liderleri Dijital Ekonomi oturumunda buluştu

G20 liderleri Dijital Ekonomi oturumunda buluştu

G20 liderleri Dijital Ekonomi oturumunda buluştu

G20 liderleri Dijital Ekonomi oturumunda buluştu

G20 liderleri Dijital Ekonomi oturumunda buluştu

En Çok Okunan Haberler

MSB: İdlib'de 10 numaralı gözlem noktamıza saldıran rejim mevzileri ateş altına alındı

MSB: İdlib'de 10 numaralı gözlem noktamıza saldıran rejim mevzileri ateş altına alındı

G20 Liderler Zirvesi başladı!

G20 Liderler Zirvesi başladı!

Dev şirket 12 bin kişiyi işten çıkaracak

Dev şirket 12 bin kişiyi işten çıkaracak

F.Bahçe'nin eski yıldızından sürpriz transfer!

F.Bahçe'nin eski yıldızından sürpriz transfer!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump'tan G-20'de dikkat çeken kare

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump'tan G-20'de dikkat çeken kare

İYİ Parti TRT hakkında suç duyurusunda bulunacak

İYİ Parti TRT hakkında suç duyurusunda bulunacak

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Son dakika! Hulusi Akar ile Devlet Bahçeli görüştü

Son dakika! Hulusi Akar ile Devlet Bahçeli görüştü

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

MHP'nin şarkılı paylaşımı af bekleyenleri heyecanlandırdı

MHP'nin şarkılı paylaşımı af bekleyenleri heyecanlandırdı

Türkiye'den İzlanda'ya sert tepki: Gereği yapılacak

Türkiye'den İzlanda'ya sert tepki: Gereği yapılacak

Diğer Haberler
AK Partili Ahmet Hamdi Çamlı'nın İBB'deki Atatürk tablosu yorumu tartışma yarattı

Çamlı'nın İBB'deki Atatürk tablosu yorumu tartışma yarattı

İYİ Parti, Osman Öcalan röportajı hakkında suç duyurusunda bulunacak

İYİ Parti TRT hakkında suç duyurusunda bulunacak

TBMM'de Osman Öcalan tartışması! Çok sert sözler

TBMM'de Osman Öcalan tartışması! Çok sert sözler

Son dakika: Hulusi Akar ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey ile bir araya geldi

Bakan Akar'dan kritik görüşme!

CHP ve İYİ Parti'den Mehmet Temirtaş’a yönelik saldırıya kınama

CHP ve İYİ Parti'den Temirtaş’a yönelik saldırıya kınama

CHP'den erken seçim açıklaması

CHP'den erken seçim açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.