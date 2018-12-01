G20 liderleri yemekte buluştu! Cumhurbaşkanı Erdoğan’a özel 'helal menü' hazırlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi kapsamında eşi Emine Erdoğan ile birlikte Colon Theatre'da düzenlenen kültürel etkinliğe katıldı ve liderler onuruna verilen yemeğe iştirak etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın helal gıda talebinde bulunduğu, Müslüman bir gözlemci eşliğinde yemekleri hazırlandığı bildirildi. Ayrıca alkol almayacağının bilgisinin verildiği açıklandı.

ERDOĞAN İÇİN ÖZEL GARSON TAHSİS EDİLDİ

Ayrıca Erdoğan için kendisine özel bir garson tahsis edildiği de yemekle ilgili olarak açıklandı. Fransız lider Emmanuel Macron içinde vejeteryan yemeği servis edileceği bildirildi.

84 DANSÇI VE 74 MÜZİSYENDEN DEV ŞOV

Yemek sırasında göçmen ve göçmenler arasında kurulan ilişkiler, iklim, manzara, etnik köken ve kültürlerin çeşitliliğini anlatacak şekilde dans gösterileri hazırlandı.

84 dansçı ve 75 canlı müzisyenin teknolojik, görsel ve sanatsal bir şov hazırladıkları bildirildi.

DÜNYA LİDERLERİ EŞLERİYLE BİRLİKTE AİLE FOTOĞRAFI ÇEKTİRDİ

G-20 Liderler Zirvesi’ne katılmak üzere Buenos Aires’te bulunan dünya liderleri, eşleriyle beraber aile fotoğrafında yer aldı.

(İHA)

