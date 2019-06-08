G20 Maliye Bakanları 'Dijital Vergi'de Hemfikir

Japonya’nın Fukuoka kentinde buluşan G20 ülkeleri maliye bakanları, Facebook gibi küresel teknoloji devlerinin kurumsal şirket vergi yükümlülüklerini azaltmak için kullandıkları yasal boşlukları kapatmak için çalışmaya karar verdi.

Facebook, Google, Amazon gibi teknoloji devlerinin, kullanıcıları hangi ülkede olursa olsun, şirket karlarını vergilendirmenin düşük olduğu ülkelerde beyan etmesi, uzun süredir eleştiriliyordu.

Oluşturulacak yeni düzenlemeler, bu büyük uluslararası firmaların vergi yükümlülüklerinin artacağı anlamına geliyor. Düzenlemeler aynı zamanda, ülkelerin, dış yatırım çekmek için oldukça düşük kurumsal vergi oranları sözü vermelerini de zorlaştıracak.

ABD Maliye Bakanı Steven Mnuchin, G20 finans zirvesinde, ‘Görünüşe bakılırsa bu konuda oldukça güçlü bir görüş birliği var. Öyleyse bu görüş birliğini ileri taşıyıp bunu nasıl bir anlaşmaya dönüştürebileceğimiz üzerinde çalışmalıyız’ dedi.

Fukuoka’da uluslararası vergilendirme üzerine yapılan bir panelde konuşan Mnuchin, Fransız ve İngiliz maliye bakanlarının da yeni vergi kurallarının, belirli firmalara ayrımcılık yapmaması gerekliliği konusunda kendisiyle aynı şekilde düşündüklerini belirttiklerini söyledi.