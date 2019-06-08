G20 Maliye Bakanları 'Dijital Vergi'de Hemfikir

Japonya’nın Fukuoka kentinde buluşan G20 ülkeleri maliye bakanları, Facebook gibi küresel teknoloji devlerinin kurumsal şirket vergi yükümlülüklerini azaltmak için kullandıkları yasal boşlukları kapatmak için çalışmaya karar verdi.
Facebook, Google, Amazon gibi teknoloji devlerinin, kullanıcıları hangi ülkede olursa olsun, şirket karlarını vergilendirmenin düşük olduğu ülkelerde beyan etmesi, uzun süredir eleştiriliyordu.
Oluşturulacak yeni düzenlemeler, bu büyük uluslararası firmaların vergi yükümlülüklerinin artacağı anlamına geliyor. Düzenlemeler aynı zamanda, ülkelerin, dış yatırım çekmek için oldukça düşük kurumsal vergi oranları sözü vermelerini de zorlaştıracak.
ABD Maliye Bakanı Steven Mnuchin, G20 finans zirvesinde, ‘Görünüşe bakılırsa bu konuda oldukça güçlü bir görüş birliği var. Öyleyse bu görüş birliğini ileri taşıyıp bunu nasıl bir anlaşmaya dönüştürebileceğimiz üzerinde çalışmalıyız’ dedi.
Fukuoka’da uluslararası vergilendirme üzerine yapılan bir panelde konuşan Mnuchin, Fransız ve İngiliz maliye bakanlarının da yeni vergi kurallarının, belirli firmalara ayrımcılık yapmaması gerekliliği konusunda kendisiyle aynı şekilde düşündüklerini belirttiklerini söyledi.
Teknoloji devleri, uluslararası vergi kanunlarına uygun davrandıklarını söylese de, kurumsal vergi oranları düşük olan İrlanda ve Lüksemburg gibi ülkelerde konuşlanarak, oldukça az vergi beyan ediyorlar.
G20’de vergi düzenlemelerine getirecek değişiklikler tartışması iki ana temel üzerine dayanıyor ve bu bazı şirketleri için çift yönlü sorun teşkil edebilir.
İlk ana prensip, bir şirketin, şirket o ülkede fiziken bulunmuyor olsa bile, ürün ve hizmet sağladığı bu ülkedeki vergilendirme hakkını bölüştürmek.
Eğer şirketler, düşük vergilerin olduğu off-shore vergi cennetlerine yönelirse de, ikinci prensip çerçevesinde küresel baz vergi uygulaması getirilecek.
Panelde Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire, ‘Şirketler operasyonlarını düşük vergi alınan ülkelere taşıyıp vergi ödemezken, vatandaşlarımıza vergi ödemeleri gerektiğini açıklamamız çok zor’ dedi.
İngiltere ve Fransa, ‘dijital vergi’ olarak adlandırılan bu verginin uygulanması gerektiğini uzun süredir savunuyor. Hizmet ve satışların internet ortamına taşındığı dijital devirde, İngiltere ve Fransa kurumsal vergi yasalarının artık adil olmadığını söylüyor.
ABD hükümeti daha önce, Avrupalı devletlerin ‘dijital vergi’ baskılarının, özellikle Amerikalı şirketleri adil olmayan bir şekilde hedeflediğini söylemişti.
Ancak ABD Maliye Bakanı Mnuchin, İngiliz ve Fransız bakanları dinledikten sonra, G20 ülkelerinin bu konuda harekete geçmesi gerektiğini söyledi, maliye bakanlarının bu konudaki teknik ayrıntıları konuşmak üzere bir araya gelmesi gerektiğini ifade etti.
G20 ülkelerinin bu yıl iki kez daha buluşarak gelecek yıl son halinin verilmesi planlanan bir anlaşma için görüşmeleri öngörülüyor.
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