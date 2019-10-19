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G20 Sağlık Bakanları Toplantısı

SAĞLIK HABERLERİ  | 19.10.2019 12:13 | Son Güncelleme

Sağlık Bakan Yardımcısı Emine Alp Meşe: "Antimikrobyal direnç ile mücadele etmek amacıyla tek sağlık yaklaşımına dayanan eylem planı hazırlıyoruz"

Sağlık Bakan Yardımcısı Emine Alp Meşe, antimikrobyal direnç ile mücadele etmek için tek sağlık yaklaşımına dayanan bir eylem planı hazırladıklarını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Japonya'nın Okayama kentinde bugün başlayan G20 Sağlık Bakanları Toplantısı'nda Türkiye'yi, Sağlık Bakan Yardımcısı Meşe başkanlığındaki heyet temsil ediyor.

2 gün sürecek toplantının açılışında katılımcılara hitap eden Meşe, Evrensel Sağlık Kapsayıcılığı'na ilişkin uygulamalar için gerekli sistemlerin, ülkelerdeki kırılgan ve dezavantajlı gruplar göz önünde bulundurularak oluşturulması gerektiğini vurguladı.

Emine Alp Meşe, son dönemde Türkiye'de ekonomik büyüme, refah seviyesinin artması ve sağlık reformlarının olumlu çıktılarıyla ortalama yaşam beklentisinde önemli bir artış kaydedildiğini ifade etti.

Sayıları artan yaşlı vatandaşlara paralel olarak kronik hastalıklarla mücadele ve yaşlı sağlığının da Türkiye'nin öncelikleri arasında yerini aldığını aktaran Meşe, Türkiye'de "Sağlıklı Yaşlanma Eylem Planı ve Uygulama Programı"nın 2015'ten bu yana büyük bir hassasiyetle yürütüldüğüne dikkati çekti.

Sağlık Bakan Yardımcısı Meşe, sorunun yalnızca sağlık sektörünün çabasıyla altından kalkılamayacak kadar geniş ve kapsamlı olduğunu vurgulayarak, "Bu nedenle çok sektörlü ve sağlığın sosyal belirleyicilerini de içeren bir anlayışla sunulan hizmetin kapsamının ve kalitesinin artırılması yönünde çalışmalarımız devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

- Antimikrobiyal direnç

Emine Alp Meşe, Türkiye'deki sağlık reformunun en önemli sacayaklarından birinin de sağlık acil durumlarına hazırlık ve yanıt konusunda atılan başarılı adımlar ile yapılan yatırımlar olduğunu belirterek, her bir bireyinin sağlık hizmetine erişimini sağladıklarını aktardı.

Küresel sağlık güvenliğinin herkesin faydasına olan ortak bir hedef olduğunu vurgulayan Meşe, şunları kaydetti:

"Bu hedef, tehditler karşısında her bir aktörün hesapsız kitapsız elini taşın altına koymasını gerektirir. 4 milyondan fazla Suriyeliyi ülkesinde barındıran ve kaliteli sağlık hizmeti sunan Türkiye'nin bu fedakarlığı yalnızca bir insani yardım değil, Avrupa sağlık güvenliği başta olmak üzere küresel sağlık güvenliğine yönelik günümüzün somut en önemli çalışmalarından biridir."

Emine Alp Meşe, antimikrobiyal dirençle mücadelede tek sağlık yaklaşımıyla hazırlanmış ve sonuç odaklı ulusal ve küresel eylem planlarının, başarıya götüren araçlar olacağını kaydederek, "Bu kapsamda, Türkiye'de antimikrobyal direnç ile mücadele etmek amacıyla tek sağlık yaklaşımına dayanan eylem planı hazırlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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Antimikrobyal direnç G20 Sağlık Bakanları Toplantısı Sağlık Bakan Yardımcısı Emine Alp Meşe

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