G20 Tarım Bakanları Zirvesi Japonya’da başlıyor

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, G20 Tarım Bakanları Zirvesi’ne katılmak üzere Japonya’ya geldi.

G20 Tarım Bakanları Zirvesi’ne katılmak üzere Japonya’ya gelen Bakan Pakdemirli, zirve kapsamında “G20 Tarım Bakanları Genel Oturum” öncesinde Hindistan, Çin, İngiltere, Hollanda, Japonya tarım bakanları ve AB Komiseri ile ikili görüşmeler gerçekleştirecek. Pakdemirli, G20 Tarım Bakanları Genel Oturumun devamında Japonya Tarım Bakanı Takamori Yoshikawa’nın başkanlığında ABD, Çin, AB gibi 10 ülkenin yer aldığı ara oturuma katılacak. Ara oturumun gündemini “Tarımda Teknoloji, Tarımda AR-GE ve Yenilikçilik” başlıkları oluşturacak. Bu oturumda Bakan Pakdemirli, “İnsan Kaynakları ve Yeni Teknolojilerde İnovasyonun Teşvik Edilmesi” başlığında bir konuşma yapacak. İki ara oturum boyunca bu konularda tarımın geleceği ve izlenecek yol haritası ele alınacak.

Zirvenin ikinci gününde ara oturumun ikinci ayağında aile fotoğrafı, zirvenin genel kapanışı ve teknik bakanlar gezisi gerçekleştirilecek. 12 Mayıs akşam saat 17.00 itibariyle G20 Tarım Bakanları Zirvesi sona erecek.