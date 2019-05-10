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G20 Tarım Bakanları Zirvesi Japonya’da başlıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2019 18:27 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, G20 Tarım Bakanları Zirvesi’ne katılmak üzere Japonya’ya geldi.G20 Tarım Bakanları Zirvesi’ne katılmak üzere Japonya’ya gelen Bakan Pakdemirli, zirve kapsamında “G20 Tarım Bakanları Genel Oturum” öncesinde Hindistan, Çin, İngiltere, Hollanda, Japonya tarım bakanları ve AB Komiseri ile ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, G20 Tarım Bakanları Zirvesi’ne katılmak üzere Japonya’ya geldi.
G20 Tarım Bakanları Zirvesi’ne katılmak üzere Japonya’ya gelen Bakan Pakdemirli, zirve kapsamında “G20 Tarım Bakanları Genel Oturum” öncesinde Hindistan, Çin, İngiltere, Hollanda, Japonya tarım bakanları ve AB Komiseri ile ikili görüşmeler gerçekleştirecek. Pakdemirli, G20 Tarım Bakanları Genel Oturumun devamında Japonya Tarım Bakanı Takamori Yoshikawa’nın başkanlığında ABD, Çin, AB gibi 10 ülkenin yer aldığı ara oturuma katılacak. Ara oturumun gündemini “Tarımda Teknoloji, Tarımda AR-GE ve Yenilikçilik” başlıkları oluşturacak. Bu oturumda Bakan Pakdemirli, “İnsan Kaynakları ve Yeni Teknolojilerde İnovasyonun Teşvik Edilmesi” başlığında bir konuşma yapacak. İki ara oturum boyunca bu konularda tarımın geleceği ve izlenecek yol haritası ele alınacak.
Zirvenin ikinci gününde ara oturumun ikinci ayağında aile fotoğrafı, zirvenin genel kapanışı ve teknik bakanlar gezisi gerçekleştirilecek. 12 Mayıs akşam saat 17.00 itibariyle G20 Tarım Bakanları Zirvesi sona erecek.

Helal Market’in açılışını yaptı
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Japonya’nın başkenti Tokyo’da G20 Tarım Bakanları Zirvesi öncesi tüm geliri Tokya Camii’ne aktarılacak olan Helal Market’in açılışını gerçekleştirdi. Tokyo Büyükelçisi Hasan Murat Mercan ve Yunusemre Kültür Merkezi Müdürü Hüseyin Tuna ile market açılışını gerçekleştiren Bakan Pakdemirli açılışta yaptığı konuşmada, “Yurt dışında helal gıdaya ulaşımın ne kadar güç olduğunu bilen birisiyim. Bu anlamda helal marketlerin sayısının artmasını önemli buluyorum” dedi. Açılış sonrasında Bakan Pakdemirli marketten ilk alışverişi yaptı, markette incelemelerde bulundu. Pakdemirli, Yunusemre Kültür Merkezi’ni de ziyaret ederek, burada Yunusemre Kültür Merkezi Müdürü Hüseyin Tuna’dan merkezin faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

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