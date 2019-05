G20 Tarım Bakanları zirvesi Japonya’nın Niigata şehrinde başladı

Çin Tarım Bakanı Han, FAO adayları için destek istedi Bakan Pakdemirli, tarımda söz sahibi olan ülkelerin bakanlarıyla peş peşe gerçekleştirdiği görüşmelerin ikincisini tarımsal anlamda büyük potansiyele sahip ve büyük bir pazar olan Çin Cumhuriyeti’yle yaptı. Çin Tarım Bakanı Changfu Han ile gerçekleştirilen görüşmede iki tarım bakanlığı olarak ilişkilerin iyi bir seviyede yürütüldüğü, bu işbirliğinin ticari anlamda daha ileri taşınması gerektiğine dikkat çekildi. Tarımsal ticarete yön veren Çin Bakanlığından; Gümrükler İdaresi Başkanlığı’nda bu ikili ilişkiye ayak uydurmasına dair beklentiler dile getirildi. Çin Tarım Bakanı Han, FAO adayları için destek beklediklerini, ilişkilerin daha ileri taşınması adına üstlerine düşeni görevi yapmaya hazır olduklarını belirtti. İki ülkenin tarım enstitüleri arasında bir an önce ilişkileri ileriye taşımak için teknik adımlar atmaya hazır olduklarını da kaydetti.

İngiltere Tarım Bakanı Goodwill, Türkiye yolcusu

Brexıt süreci içerisinde yer alan İngiliz Tarım Bakanı Robert Goodwill, bu yoğun gündem içerisinde toplanmak ve tanışmak için kendisine fırsat veren Bakan Pakdemirli’ye teşekkürlerini iletti.

İngiltere Tarım Bakanı Goodwill, tarımsal üretim anlamında büyük potansiyele sahip olan Türkiye ile tarımsal ticareti daha ileri taşımak adına ortak adımlar atabileceklerini söyledi.

Pakdemirli, bu tanışmadan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, iki ülke ilişkilerini daha ileriye taşımak için yapılacak çok şey olduğunu ifade etti. Bir an önce teknik heyetlerin bir araya gelmesini ve işbirliğinin ilk adımlarını atmaları adına Pakdemirli, Bakan Goodwill ve teknik heyetlerini Türkiye’ye davet etti.

Türkiye, Food Valey organizasyonu için aday

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarımda söz sahibi Avrupa ülkelerinden biri olan Hollanda Bakanı Carola Johanna Schouten ile yoğun gündem arasında ikili görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Hollanda’da mevcut Food Valey organizasyonunun ülkemizde uygulanabilirliğini yerinde görünmesi amacıyla teknik heyetlerin bir an önce bir araya gelmesini, bunun başlangıcını da tarım yürütme komitesi toplantısıyla yapılabileceğini söyledi.

Pakdemirli, özellikle son dönemdeki ilişkilerin ileriye taşındığını söyleyerek, Dünya Kadınlar Gününde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ne eşi Emine Erdoğan’nın Hollanda’nın Ankara Büyükelçisi ve 8 Hollandalı kadın çiftçiyi Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde bir araya geldiğini hatırlattı. Pakdemirli, Büyükelçi ve kadın çiftçilerin bakanlığın farklı birimlerinde de misafir edildiğini, bunun iyi bir başlangıç olduğunu ve bu ivmeyi her alanda daha ileriye taşımak için hızlı adımlar atılması gerektiğini kaydetti.

Hollanda Bakanı Schouten, dile getirilen konularda karşılıklı fikirlere sahip olduğunu ve her türlü işbirliğine açık olduğunu sözlerine ekledi.