G20 ülkelerinin tarım bakanları Japonya’da

G20’ye üye ülkelerin tarım bakanları tarımda yüksek teknoloji kullanımı konusunu tartışmak üzere Japonya’da bir araya geliyor.

G20’ye üye ülkelerin tarım bakanları, Haziran ayında Osaka’da yapılacak G20 zirvesine hazırlık kapsamında düzenlenen toplantılar dizisinin bir parçası olarak bugün Japonya’nın Niigata şehrinde bir araya gelecek. Tarımda yüksek teknoloji kullanımı ve verimliliği artırmak için yapay zeka teknolojilerinin kullanımını teşvik gibi konuların tartışılacağı toplantı 2 gün sürecek. Toplantıda, yiyecek israfını azaltmak için ülkeler arası işbirliği yapmanın yollarının da ele alınması bekleniyor.

Toplantıda ayrıca, bazı ülkelerin 2011’de yaşanan nükleer felaketin ardından tarım ve balıkçılık ürünlerine hala kısıtlama uyguladığı Japonya’nın Tarım, Orman ve Balıkçılık Bakanı Takamori Yoshikawa, ithalat kısıtlamalarının kaldırılmasını istemek için Çinli ve Güney Koreli mevkidaşlarıyla ayrı ayrı görüşmeyi planlıyor.

