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G20 Zirvesi başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2019 08:58 | Son Güncelleme

Japonya’da gerçekleştirilen G20 Zirvesi, liderlerin basına toplu fotoğraf vermesiyle birlikte resmen başladı.Japonya’nın Osaka şehrindeki INTEX Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilen ve dünyanın en büyük 20 ekonomisinin liderlerini bir araya getiren G20 Liderler Zirvesi, liderlerin zirvenin gerçekleştirileceği alana gelmesinin ardından resmen başladı.

Japonya’da gerçekleştirilen G20 Zirvesi, liderlerin basına toplu fotoğraf vermesiyle birlikte resmen başladı.
Japonya’nın Osaka şehrindeki INTEX Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilen ve dünyanın en büyük 20 ekonomisinin liderlerini bir araya getiren G20 Liderler Zirvesi, liderlerin zirvenin gerçekleştirileceği alana gelmesinin ardından resmen başladı. İlk olarak ülke bayraklarının önünde bir araya gelerek poz veren liderler, daha sonra basına kapalı gerçekleştirilecek ilk oturumun yapılacağı salona geçti.
Kısa süre basının görüntü almasına izin verilen oturumun başında bir açılış konuşması gerçekleştiren Japonya Başbakanı Şinzo Abe, serbest ticaretin önemine değinerek zirvenin konu hakkında olumlu adımlar atılmasına vesile olması dileğini dile getirdi. "Serbest ve açık ekonomi, barış ve refahın temel taşıdır" diyen Abe, küreselleşmenin yol açtığı hızlı değişikliklerin bazen korumacı politikalara ve uluslar arasında şiddetli çatışmalara neden olduğunu söyledi. Abe, ayrıca kısıtlayıcı ticaret tedbirlerinin hiçbir ülkeye fayda sağlamayacağını vurguladı.

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