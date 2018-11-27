G20 Zirvesi Öncesi Arjantin'e Prens Selman'ı Yargılayın Başvurusu

İnsan Hakları İzleme Örgütü, Arjantin’den, anayasasındaki ilgili maddeye dayanarak, gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesi ve Yemen’de devam eden operasyonlarla ilgili olarak, Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman hakkında, insanlığa karşı suç işlediği gerekçesiyle dava açılmasını istedi.
Arjantin anayasası uluslararası savaş suçları ve işkence gibi konularda dava açılmasına olanak tanıyor. Anayasada yer alan söz konusu madde, mahkemeye suçların nerede işlendiğine bakılmaksızın araştırılması ve soruşturulması hakkını veriyor.
İnsan Hakları İzleme Örgütü, başvurunun Arjantin’deki Federal Yargıç Ariel Lijo’ya gönderildiğini açıkladı. Yargıçın ofisinden henüz başvuruya dair bir açıklama yapılmadı.
İnsan Hakları Örgütü Ortadoğu ve Kuzey Afrika Direktörü Sarah Leah Whitson, Reuters Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada, Arjantin’de bu başvuruyu yapmalarının nedenini, Prens Selman’ın Arjantin’in Buenos Aires şehrinde yapılacak G20 zirvesine katılacak olması olarak açıkladı. Whitson, “Arjantin’de bu başvuruyu yaptık ve savcılığın Veliaht Prens Selman’ın Yemen’deki olası savaş suçları ve işkencelerle, Cemal Kaşıkçı cinayetindeki rolünün sorgulamasını umuyoruz” diye konuştu.
Arjantin medyasına açıklamalarda bulunan adalet bakanlığı kaynaklarıysa davanın kabul edilme olasılığının düşük olduğunu söylüyorlar.
Arjantin mahkemesinin benzer durumlarla ilgili en bilinen kararı, 1998 yılında Şili eski diktatörü Augusto Pinochet’nin Londra’da yakalanmasıyla ilgili kararı olmuştu. Yargıç Baltasar Garzon Pinochet’nin yakalanmasına hükmetmişti.
Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın Kaşıkçı cinayetinden haberdar olduğu ve yönlendirdiği konusunda uluslararası kamuoyunda oluşan algıya hali hazırda Amerika Başkanı Donald Trump soğuk yaklaşıyor. Trump Suudi Arabistan-Amerika ilişkilerinin bu gerekçeyle bozulmasının anlamsız olacağını söylemişti. Aralarında Almanya ve Hollanda’nın bulunduğu pek çok ülke Kaşıkçı cinayeti sonrası Suudi Arabistan’a geleceğe dönük silah satış anlaşmaları imzalamayacaklarını duyurumuştu.
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