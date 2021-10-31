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G20'den Glasgow'a zayıf bir mesaj

31.10.2021 17:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın en büyük 20 ekonomisinin lideri küresel ısınmayı 1,5 derecede sınırlama ana hedefine bağlılıklarını teyit etti.

G20'den Glasgow'a zayıf bir mesaj

Ancak sıfır karbon emisyonu konusunda bir takvim hedefi belirlemekten kaçındı.İtalya’nın başkenti Roma'da düzenlenen G20 Zirvesi'nde bir araya gelen liderler küresel ısınmayı 1,5 derecede sınırlama ana hedefine bağlılıklarını teyit etti. Ancak dünyada sera gazı salımının yüzde 80'inden sorumlu olan ülkelerin liderleri sıfır karbon emisyonu konusunda bir hedef belirlemekten kaçındı.

G20’den çıkan sonuç İskoçya’nın Glasgow kentinde bugün başlayan Birlemiş Milletler İklim Zirvesi'nin başarılı olması için anahtar olarak görülüyor.

Ajansların edindiği taslak sonuç bildirgesinde "1,5 derece hedefinin ulaşılabilir olması için anlamlı ve etkili eylemler ve bütün ülkeler tarafından bu hedeflere bağlılık gerekiyor" ifadesi kullanıldı.

Aktivistlerden eleştiri

Diplomatlar Paris Anlaşması’ndan daha sert bir dil kullanıldığını belirtirken, aktivistler ise sonuç bildirgesini "zayıf" olmakla eleştiriyor.

Metne göre ABD, Çin, Hindistan, Rusya ve AB liderleri bu hedeflere uygun net ulusal planlar yapılması konusunda çağrıda bulundu.

Ancak uzmanlar küresel ısınmanın 1,5 derece ile sınırlandırılması hedefinin 2030 yılına kadar küresel emisyonların neredeyse yüzde 50 azaltılması ve 2050'de ise "sıfır emisyon" anlamına geldiğini belirtiyor. Ancak bildirgede net bir tarih hedefi verilmiyor sadece bu yüzyılın ortalarında sıfır emisyona ulaşılabileceği kaydediliyor.

Bildirgeye göre liderler kömürle çalışan elektrik santrallerinin inşası için finansmanı 2021 yılı sonuna kadar sonlandırmak konusunda anlaştı.

Greenpeace sonuç bildirgesini "zayıf, başarma tutkusu ve vizyondan uzak" olarak niteleyerek G20 liderlerinin "anı yakalamakta başarısız olduğunu" belirtti.

Greenpeace yöneticisi Jennifer Morgan "G20 COP26 için bir kostümlü prova ise o zaman dünya liderleri repliklerini unuttu" ifadelerini kullandı.

Yoksulluk karşıtı grup Global Citizen yetkilisi Friederike Roder ise G20'nin "somut eylemler yerine yarım önlemler" ortaya koyduğunu söyledi.

Ancak Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron haftalık Journal du Dimanche gazetesine verdiği demeçte Glasgow görüşmelerini başarısız olarak görmek için henüz çok erken olduğunu belirtti.

AFP, dpa/SSB, JD

© Deutsche Welle Türkçe

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