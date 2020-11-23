HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. G20'den koronaya karşı güç birliği taahhüdü

G20'den koronaya karşı güç birliği taahhüdü

23.11.2020 10:18 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hafta sonunda gerçekleştirilen G20 zirvesinde dünyanın en zengin 20 ülkesi, koronavirüse karşı tanı, tedavi ve aşı imkanlarının adil dağıtımı için taahhütte bulundu.

Dünyanın en zengin yirmi sanayi ve eşik ülkesinden oluşan Yirmiler Grubu'nun (G20) hafta sonu yapılan zirvesinde koronavirüs pandemisiyle mücadele ve iklim değişikliği sorununda işbirliğinin artırılması kararı çıktı. Koronavirüsün ekonomilere yönelik olumsuz etkilerinin birlikte göğüslenmesi için ortak çalışmanın gereğini vurgulayan liderler, pandemi nedeniyle ekonomileri çökme tehlikesiyle karşı karşıya olan yoksul ülkelere destek taahhüdünde bulundu.

G20 dönem başkanlığını yürüten Suudi Arabistan'ın ev sahipliğinde Cumartesi ve Pazar günleri sanal ortamda gerçekleştirilen zirveye koronavirüsle mücadele damgasını vurdu. Zirve sonuç bildirisinde koronavirüs pandemisi ile virüsün ölüm rakamları, günlük yaşam ve ekonomiye yansımaları, "bu çapta bir krize karşı dünyanın kırılganlığını gösteren ve ortak bir yanıt gerektiren eşi görülmemiş bir şok" olarak nitelendirildi.

Bildiride aşı, tedavi ve test imkanlarının tüm insanlığa eşit ve uygun maliyette sunulabilmesi için her tür çabanın gösterileceği taahhüt edilerek Covid-19 tanı, tedavi ve aşısının araştırma- geliştirme, üretim ve adil dağıtımı için acilen gerekli mali kaynakların sağlanması çağrısı yapıldı.

Merkel'den "acele edilmeli" uyarısı

Ancak Almanya Başbakanı Angela Merkel zirve sonrası yaptığı açıklamada, yoksul ülkelere aşı sağlanması için daha müzakerelere bile başlanmadığı uyarısında bulundu. Merkel, yoksul ülkelere aşı sağlanması için oluşturulan uluslararası aşı ittifakı Covax'ın daha fazla mali kaynağa ihtiyacı olduğunu ve aşı temini konusunda acilen müzakerelere başlanması gerektiğini vurguladı.

Henüz müzakerelere başlanmamış olmasının kendisini huzursuz ettiğini belirten Merkel, AB ve ABD'nin kendi nüfusları için aşı temininde önemli ilerlemeler kaydettiğini ancak Covax girişiminin henüz bu noktada olmadığını söyledi. Merkel, "Şu an her şeyden önemlisi, Covax'ın elindeki mevcut parayla potansiyel aşı üreticileriyle müzakereler yürütmesi" diye konuştu.

Yoksul ülkelerin borçları

G20 zirvesinde, yoksul ülkelerin borçlarının ertelenmesi konusu da gündemdeydi. G20 maliye bakanları, borç moratoryumu ile ilgili nisan ayında varılan ve ekim ayına kadar geçerli olan anlaşmayı geçen hafta yaptıkları toplantıda 2021 Haziran ayına kadar uzatmışlardı. BM Genel Sekreteri, yardım kuruluşları ve aktivistler ise yoksul ülkelerin borçlarının 2021 sonuna kadar ertelenmesini talep ediyor. Zirve sonuç bildirisinde tarihle ilgili net bir bilgi yer almazken G20 maliye bakanlarının konuyu önümüzdeki yılın başında ele alacakları belirtildi.

Ancak borç ödemelerinin ertelenmesinin yoksul ülkeler üzerindeki yükün hafifletilmesine yetmeyeceği eleştirileri de gündemde. Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, zirve sonrasında yaptığı açıklamada yoksul ülkelerin borçlarının yeniden yapılandırılması konusunun da görüşülmesi gerektiğini söyledi.

rtr,AFP / BK, EC

© Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dikkatinden kaçmadı! Sağlık Bakanı Koca'dan Fatih Altaylı paylaşımı Dikkatinden kaçmadı! Sağlık Bakanı Koca'dan Fatih Altaylı paylaşımı
'Rus aşısının fiyatı diğerlerine göre daha düşük olacak''Rus aşısının fiyatı diğerlerine göre daha düşük olacak'
ATA AÖF sınavları için geri sayım başladı!ATA AÖF sınavları için geri sayım başladı!

En Çok Okunan Haberler

Mehmet Şef gözyaşlarına boğuldu! MasterChef'te duygusal veda

Mehmet Şef gözyaşlarına boğuldu! MasterChef'te duygusal veda

Sağlık Bakanı Koca'dan aşıyla ilgili önemli açıklama

Sağlık Bakanı Koca'dan aşıyla ilgili önemli açıklama

1 kişi pozitif çıkınca 14 bin kişi zorla karantinaya alındı

1 kişi pozitif çıkınca 14 bin kişi zorla karantinaya alındı

Altın yükselişle devam ediyor!

Altın yükselişle devam ediyor!

Hastanede alarm verildi! 3 günde 50 sağlık çalışanı pozitif çıktı

Hastanede alarm verildi! 3 günde 50 sağlık çalışanı pozitif çıktı

Dikkatinden kaçmadı! Bakan Koca'dan Fatih Altaylı paylaşımı

Dikkatinden kaçmadı! Bakan Koca'dan Fatih Altaylı paylaşımı

İlginizi Çekebilir

'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'

'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'

Bakan Koca paylaştı: İşte 21 Kasım koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 21 Kasım koronavirüs tablosu

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! AK Parti kongreleri ertelendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! AK Parti kongreleri ertelendi

Sosyal medyadan ihbar edildiler, otelde yakalandılar

Sosyal medyadan ihbar edildiler, otelde yakalandılar

Kan donduran olay! Boğazı kesilmiş halde bulundu

Kan donduran olay! Boğazı kesilmiş halde bulundu

Diğer Haberler

İsrail basını bombayı patlattı: Netanyahu gizlice Suudi Arabistan'a gitti

İsrail basını bombayı patlattı!

Oxford Üniversitesi'nin aşısı yüzde 70 koruma sağladı

Oxford Üniversitesi'nin aşısı yüzde 70 koruma sağladı

'Sputnik V aşısının fiyatı Batı'dakilere göre çok daha düşük olacak'

'Sputnik V aşısının fiyatı Batı'dakilere göre daha düşük olacak'

Rusya'da 4'ncü kattan düşen çocuğu yerdeki kar birikintisi kurtardı

Küçük çocuğun mucize kurtuluşu

Ev partisinde alkol bitince dezenfektan içtiler: 7 ölü

Ev partisinde alkol bitince dezenfektan içtiler: 7 ölü

Suudi Arabistan'dan 'Türkiye'ye boykot' açıklaması

Suudi Arabistan'dan 'Türkiye'ye boykot' açıklaması

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.