G20'den koronaya karşı güç birliği taahhüdü

Dünyanın en zengin yirmi sanayi ve eşik ülkesinden oluşan Yirmiler Grubu'nun (G20) hafta sonu yapılan zirvesinde koronavirüs pandemisiyle mücadele ve iklim değişikliği sorununda işbirliğinin artırılması kararı çıktı. Koronavirüsün ekonomilere yönelik olumsuz etkilerinin birlikte göğüslenmesi için ortak çalışmanın gereğini vurgulayan liderler, pandemi nedeniyle ekonomileri çökme tehlikesiyle karşı karşıya olan yoksul ülkelere destek taahhüdünde bulundu.

G20 dönem başkanlığını yürüten Suudi Arabistan'ın ev sahipliğinde Cumartesi ve Pazar günleri sanal ortamda gerçekleştirilen zirveye koronavirüsle mücadele damgasını vurdu. Zirve sonuç bildirisinde koronavirüs pandemisi ile virüsün ölüm rakamları, günlük yaşam ve ekonomiye yansımaları, "bu çapta bir krize karşı dünyanın kırılganlığını gösteren ve ortak bir yanıt gerektiren eşi görülmemiş bir şok" olarak nitelendirildi.

Bildiride aşı, tedavi ve test imkanlarının tüm insanlığa eşit ve uygun maliyette sunulabilmesi için her tür çabanın gösterileceği taahhüt edilerek Covid-19 tanı, tedavi ve aşısının araştırma- geliştirme, üretim ve adil dağıtımı için acilen gerekli mali kaynakların sağlanması çağrısı yapıldı.