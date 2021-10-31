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G20’den vergi cennetlerine son veren adıma onay

31.10.2021 13:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın en büyük 20 ekonomisinin liderleri kurumsal küresel asgari vergi oranını onayladı.

G20’den vergi cennetlerine son veren adıma onay

Bu adımın uluslarası vergi kurallarına yeni bir temel taşı olması bekleniyor.Vergi cenneti kavramı ve çok uluslu şirketlerin rekor düzeyde kâr elde ettiği dönemlerin yakında sona ermesi bekleniyor. Roma'da düzenlenen G20 Zirvesi'nde bir araya gelen liderler kurumsal küresel asgari vergi oranını onayladı.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen yaptığı açıklamada bu adımı memnuniyetle karşılayarak bunun ABD'li şirketlere ve çalışanlara fayda sağlayacağını savundu.

Temmuz ayında G20 maliye bakanları uluslararası asgari yüzde 15 vergi oranında anlaşma sağlamıştı. Bu anlaşma Roma'daki zirvede de resmi olarak onaylandı.

Yellen, küresel asgari vergi oranının "kurumsal vergilendirmede oranı minimuma indirme konusundaki zarar verici yarışı da sona erdireceğini" söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden ise bu oranının yüzde 21 olması gerektiğini savunuyordu. Biden asgari küresel kurumsal vergi oranının zirvede onaylanmasından sonra paylaştığı sosyal medya mesajında memnuniyetini aktardı.

"Dünyanın gayrisafi yurtiçi hasılasının yüzde 80'ini temsil eden G20'de, müttefik ve rakipler, güçlü bir küresel asgari vergi için açık destek verdiler" dedi ve bunun bir vergi anlaşmasından daha öte birşey olduğunu belirterek anlaşmayı "küresel ekonomimize şekil veren diplomasi" olarak tanımladı.

Bu anlaşmayla çok uluslu şirketlerin bazı ülkelerde çok az vergi ödemeleri ya da hiç vergi ödememeleri nedeniyle kârlarını bu ülkelere aktarmalarının önüne geçilmesi hedefleniyor. 2023'ten itibaren uluslararası şirketlerin merkezleri hangi ülkede olursa olsun, en az yüzde 15 vergi ödemesi öngörülüyor. Bir şirket, yan kuruluşu ile ülke dışında daha az vergi ödüyorsa, merkezinin olduğu ülke aradaki farkı tahsil edebilecek.

Almanya Başbakanı Angela Merkel gazetecilere yaptığı açıklamada "Küresel toplum burada asgari kurumsal vergi oranında anlaştı. Dijitalleşme çağında bu çok net bir adalet sinyalidir" dedi.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Genel Sekreteri Mathias Cormann da anlaşmanın "Uluslararası vergi anlaşmalarının daha adil ve dijital ve küresel bir ekonomide daha iyi işleyeceğini" kaydetti. Cormann "Asgari küresel vergi oranı şirketlerin vergiden kaçınmak için işlerini ona göre yapılandırma güdüsünü bertaraf ediyor" dedi.

Aşı da G20'nin gündemindeydi

Zirvede ayrıca Covid-19 aşılarına erişim gibi küresel olarak önemli diğer bazı konular da gündemdeydi. İtalya Başbakanı Mario Draghi yoksul ülkeler için aşılamanın hızlandırılması çağrısında bulundu. Draghi yoksul ülkelerde nüfusun sadece yüzde 3'ünün aşılandığını, buna karşılık varlıklı ülkelerde nüfusun yüzde 70'inin ilk doz aşısının yapıldığını belirtti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da zirvenin AB liderlerinin yoksul ülkelere aşı bağışını artırmaları için baskı yapmak için kullanılması çağrısında bulundu. Macron ayrıca gazetecilere yaptığı açıklamada G20 ülkelerinin Afrika ekonomilerine 100 milyar dolar ek destek vermesinin kesinleşmesini beklediğini söyledi.

G20'ye katılan birçok liderin bugün Birleşmiş Milletler'in düzenlediği ve geçen yıl pandemi nedeniyle ertelenen Dünya İklim Zirvesi'ne (COP26) katılmak için Glasgow'a geçeceği bildirildi.

AP/SSB, JD

© Deutsche Welle Türkçe

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