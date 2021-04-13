G7 Dışişleri Bakanları’ndan Rusya’ya Çağrı

ABD Dışişleri Bakanlığı da, Bakan Antony Blinken ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in Rusya’nın acilen saldırgan askeri yapılanmasını durdurması konusunda görüştüklerini bildirdi.

“18 Mart’ta yaptığımız açıklamayı tekrar ederek Ukrayna’nın uluslararası düzeyde kabul edilen sınırları içinde bağımsızlığını, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü tereddütsüz destekliyoruz” denilen açıklamada “Ukrayna’nın direnişine destek oluyoruz” denildi.

Açıklamada Rusya’dan askeri hareketlerin şeffaflığı konusunda Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) kuralları ve yükümlülüklerine uyması istendi.

Önceden haber verilmeyen bu büyük ölçekli askeri hareketlerin tehdit edici ve istikrarsızlaştırıcı faaliyetlere yol açtığı belirtilen açıklamada Rusya’ya provokasyonu sona erdirme ve uluslararası yükümlülüklerine uygun şekilde gerilimi azaltması çağrısı yapıldı.

G7 ülkeleri Dışişleri Bakanları tarafından yapılan açıklamada “Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, İngiltere, Amerika ve Avrupa Birliği’nin Rus askeri yapılanmasının Ukrayna sınırında ve ‘yasadışı şekilde ilhak edilen’ Kırım’da yoğunlaşmasından endişe duyulduğu kaydedildi.

Rusya ise birliklerini savunma amaçlı hareket ettirdiğini belirtti.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski’nin sözcüsü Iulia Mendel, Rusya’nın Ukrayna’nın doğu sınırında 40 bin asker konuşlandırdığını ve Kırım’da da 40 bin kadar askerinin olduğunu bildirdi. Mendel bu askerlerin 50 bininin yeni konuşlandırıldığını sözlerine ekledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise Mısır’a ziyareti sırasında Moskova’nın değil Washington’un Ukrayna civarındaki faaliyetleri nedeniyle soruları cevaplaması gerektiğini kaydetti.

Lavrov, Rusya’nın Ukrayna sınırında ne yaptığı sorulduğunda, “Bu sorunun yanıtı basit. Biz orada yaşıyoruz, o bizim ülkemiz. Peki Amerika kendi topraklarından kilometrelerce ötede savaş gemileri ve askerleriyle ne arıyor?” yanıtını verdi.

Türkiye Cuma günü ABD’nin bu hafta Karadeniz’e iki savaş gemisi göndereceğini belirtmiş, Pentagon Türkiye’nin açıklaması hakkında yorum yapmamış, ancak ordunun düzenli olarak bölgeye gemi gönderdiğini kaydetmişti.

Zelenski, Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la İstanbul’da yaptığı görüşmede Ukrayna’nın doğusundaki gelişmelerin kaygı verici olduğunu söylemişti.

Lavrov, Türkiye ve diğer “sorumlu ülkelerin” Ukrayna’da nefreti tetiklememesini istedi.

