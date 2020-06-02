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G7: İngiltere ve Kanada, Trump'ın Rusya'nın yeniden gruba eklenmesi önerisine karşı çıktı

02.06.2020 12:44 | Son Güncelleme

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın sözcüsü, Rusya'nın yeniden G7'ye eklenmesine yönelik herhangi bir öneriyi veto edeceklerini açıkladı. Kanada Başbakanı Justin Trudeau da, Rusya'nın Kırım'ı işgali sonrası G7'den dışlandığını hatırlattı.

G7: İngiltere ve Kanada, Trump'ın Rusya'nın yeniden gruba eklenmesi önerisine karşı çıktı

İngiltere ve Kanada, Rusya'nın yeniden sanayileşmiş en büyük ülkeler grubu G7'ye yeniden eklenmesine karşı olduklarını açıkladı. Öneri ABD Başkanı Donald Trump'tan gelmişti.

Donald Trump Cumartesi günü, bu ay ABD'de yapılması planlanan G7 Zirvesi'ni Eylül ayına erteleyeceğini açıklamıştı.

Trump G7'yi "modası geçmiş bir grup" olarak nitelendirmiş ve Rusya dahil başka ülkeleri de kapsayacak şekilde genişletilmesi gerektiğini söylemişti.

G7'nin ABD dışındaki üyeleri Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya ve İngiltere.

Trump ise Pazar günü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi yaptı. Trump, Putin'e, kendisini G7 Zirvesi'ne davet etme planından bahsetti.

İngiltere ve Kanada ne diyor**?**

İngiltere ve Kanada ise Rusya'nın yeniden G7'ye eklenmesine karşı olduklarını açıkladı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın sözcüsü, Johnson'ın Rusya'nın gruba katılmasını teklif eden herhangi bir öneriyi veto edeceğini açıkladı. Sözcü, Rusya'nın "saldırgan ve istikrarsızlaştırıcı faaliyetini" durdurmadıkça, bu tavırlarının süreceğini söyledi.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau

Kanada Başbakanı Justin Trudeau da düzenlediği basın toplantısında, ''Rusya birkaç yıl önce Kırım'ı işgal edince G7'den çıkarılmıştı. Uluslararası kurallara ve normlara uymaması, neden hala G7'nin dışında olduğunu gösteriyor. Bu durum sürecek'' dedi.

Trump daha önce Rusya'nın yanı sıra Güney Kore, Avustralya ve Hindistan'ın da G7'ye eklenmesini önermişti.

Güney Kore ve Avustralya liderleri, ABD'deki G7 Zirvesi'ne katılabileceklerini söylemişlerdi.

Almanya Başbakan Angela Merkel ise geçen hafta koronavirüs salgınıyla zirveye katılamayacağını açıklamıştı.

Dünyanın sanayileşmiş en büyük 7 ülkesini bir araya getiren gruba 1998'de Rusya da eklenmişti.

Rusya, 2014'te Kırım'ı ilhak etmesi sonrası gruptan çıkarılmıştı.

Fransa'da 2019'da yapılan G7 Zirvesi

G7 liderleri her yıl bir üyenin organize ettiği zirvede bir araya geliyor. Liderler küresel yönetişim, iklim değişikliği, güvenlik ve ekonomi gibi konuları tartışıyorlar.

Kendisini ''değerler topluluğu'' olarak nitelendiren grubun temel prensipleri; özgürlük ve insan hakları, demokrasi ve hukukun üstünlüğü, refah ve sürdürülebilir kalkınma.

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