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G7 liderleri kapanış konuşmalarını tamamladı

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.08.2019 20:23 | Son Güncelleme

Fransa’nın Biarritz şehrinde yapılan G7 Zirvesi’nin bitimiyle, Fransa, Almanya ve ABD liderleri kapanış konuşmalarını tamamladı.

G7 liderleri kapanış konuşmalarını tamamladı

Fransa’nın Biarritz şehrinde yapılan G7 Zirvesi’nin bitimiyle, Fransa, Almanya ve ABD liderleri kapanış konuşmalarını tamamladı. Liderler, yapılan zirvede uzlaşıyla ayrıldıklarını belirtti.
Fransa’nın Biarritz şehrinde yapılan G7 Zirvesi’nin bitimiyle liderler kapanış konuşması yapmaya başladı. Ev sahibi Fransa Cumhurbaşkanı Emmanel Macron yaptığı konuşmada ilk önce İran ile yaşanan krize değinerek, “İki şey bizim için çok önemli: İran hiçbir zaman nükleer silahlara sahip olmamalı ve bu durum hiçbir zaman bölgesel istikrarı tehdit etmemelidir” dedi.
Macron ayrıca, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin herhangi bir liderle bir araya gelerek bu konu hakkında konuşmaya açık olduğunu aktardı. İran ile konu hakkında görüşmelerin devam ettiğine işaret eden Macron, “Henüz hiçbir şey belirlenmedi ve işler hala kırılgan, ancak teknik tartışmalarla birlikte gerçek bir ilerleme başladı” ifadesini kullandı.

Macron, Trump ile Ruhaniyi buluşturmak istiyor
Ruhani’yi, ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya getirmeye çalıştığını duyuran Macron, “İran Dışişleri Bakanı Muhammad Cevad Zarif’e yüz yüze ve Cumhurbaşkanı Ruhaniye telefonda telefonla söylediğim şey; Başkan Trump ile görüşmeyi kabul ederse, bir anlaşmaya varılabileceğine ikna olabilirim. Umarım, önümüzdeki haftalarda, bu görüşmelere dayanarak, Ruhani ve Trump arasında bir zirve yapmayı başarabiliriz” ifadelerini kullandı.

“İran’ı tekrardan zengin yapmak istiyoruz”
Kapanış konuşmasını Macron ile birlikte yapan ABD Başkanı Donald Trump, İran Dışişleri Bakanı Zarif’in zirveye sürpriz davetli olarak katılmasına gafil avlandığını söyleyerek resmi programı el vermediği için Zarif ile görüşemediğini kaydetti. 2015 yılında İran ile imzalanan anlaşmadan çekilen Trump, nükleer bir anlaşma üzerine İran’la görüşmeye açık olduğunu ve rejim değişikliği aramadığını söyledi. Trump, “Gerçekten iyi bir İran’a bakıyorum, gerçekten güçlü, rejim değişikliği aramıyoruz” dedi ve ekledi “Ve İran’ı tekrar zengin hale getirmek istiyoruz, zengin olmalarına izin verin, iyi yapmalarına izin verin” dedi.

Trump, Çin’in pes edeceğini düşünüyor
Çin ile yaşanan ticaret savaşına değinen Trump, “Çok kötü bir şekilde anlaşma yapmak istediklerini düşünüyorum” dedi. Ticaret savaşının Çin’e zarar verdiği kadar ABD’de de istihdam artışını sağladığına dikkat çeken Trump, “Çin son birkaç ayda çok büyük bir darbe aldı. 3 milyon iş. Yakında 3 milyondan fazla istihdam açılacak. Çinin zinciri daha önce kimsenin görmediği şekilde kırılıyor. Bu bir kez olduğunda tekrar bir araya getirmek çok zor. Bence bir anlaşma yapmak istiyorlar” ifadelerini kullandı.
Zirve boyunca oldukça samimi olduğu İngiltere’nin çiçeği burnunda Başbakanı Boris Johnson’a değinmeden edemeyen Trump, “Boris Johnson’ın harika bir başbakan olacağına gerçekten inanıyorum, birlikte harika iki buçuk gün geçirdik” dedi.

Merkel, İran krizinin siyasi yollarla çözüleceğini söyledi
Almanya Şansölyesi Angela Merkel kapanış konuşmasında, mevkidaşlarının İran konusunda yaptıkları yoruma gönderme yaparak, “Bizi birleştiren ve ileriye atılan büyük bir adım, İran’ın yalnızca nükleer silahlara sahip olmasını istememek değil, aynı zamanda politik araçlarla bunun için çözüm bulmak istediğimizdir” ifadesini kullandı.
Brexit konusuna da değinen Merkel, “Avrupa, buradaki rolü konusunda oldukça birleşti. Sonbaharda İngiltere’nin AB’den çıkışıyla alakalı yapılacak bazı işler ifa edeceğiz. Yani, önümüzde epey yoğun haftalar var” ifadelerini kullandı.
Trump ile yaptığı görüşmenin detaylarına inen Merkel, “Trump, küçük ve orta ölçekli Amerikan firmalarının, bir konferans için Almanya’ya gelebileceği ve Alman pazarını Amerikalılara daha iyi sunabilmemiz için fikrini onayladı” diye konuştu.

G7 liderleri kapanış konuşmalarını tamamladı

G7 liderleri kapanış konuşmalarını tamamladı

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