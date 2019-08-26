G7 liderleri kapanış konuşmalarını tamamladı

Fransa’nın Biarritz şehrinde yapılan G7 Zirvesi’nin bitimiyle, Fransa, Almanya ve ABD liderleri kapanış konuşmalarını tamamladı. Liderler, yapılan zirvede uzlaşıyla ayrıldıklarını belirtti.

Fransa’nın Biarritz şehrinde yapılan G7 Zirvesi’nin bitimiyle liderler kapanış konuşması yapmaya başladı. Ev sahibi Fransa Cumhurbaşkanı Emmanel Macron yaptığı konuşmada ilk önce İran ile yaşanan krize değinerek, “İki şey bizim için çok önemli: İran hiçbir zaman nükleer silahlara sahip olmamalı ve bu durum hiçbir zaman bölgesel istikrarı tehdit etmemelidir” dedi.

Macron ayrıca, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin herhangi bir liderle bir araya gelerek bu konu hakkında konuşmaya açık olduğunu aktardı. İran ile konu hakkında görüşmelerin devam ettiğine işaret eden Macron, “Henüz hiçbir şey belirlenmedi ve işler hala kırılgan, ancak teknik tartışmalarla birlikte gerçek bir ilerleme başladı” ifadesini kullandı.

Macron, Trump ile Ruhaniyi buluşturmak istiyor

Ruhani’yi, ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya getirmeye çalıştığını duyuran Macron, “İran Dışişleri Bakanı Muhammad Cevad Zarif’e yüz yüze ve Cumhurbaşkanı Ruhaniye telefonda telefonla söylediğim şey; Başkan Trump ile görüşmeyi kabul ederse, bir anlaşmaya varılabileceğine ikna olabilirim. Umarım, önümüzdeki haftalarda, bu görüşmelere dayanarak, Ruhani ve Trump arasında bir zirve yapmayı başarabiliriz” ifadelerini kullandı.