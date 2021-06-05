G7 Maliye Bakanları Zirvesinde Teknoloji Devleri Hedefte

G7 dönem başkanı İngiltere, dünyanın en varlıklı yedi ülkesinin maliye bakanlarına ev sahipliği yapıyor. Cuma ve Cumartesi başkent Londra’da devam eden zirvede, dünya ekonomisinin yarısına hükmeden bu yedi ülke, dijital ekonominin devlerine, hizmet verdikleri ülkelerde yüksek vergi ödeme düzenlemesi getirebilir.
G7 ülkeleri, Google ve Amazon gibi şirketlerin karlarının çoğunu denizaşırı ülkelere yatırarak yüksek vergilerden kaçmalarına izin veren yasal boşlukları kapatmak için bir anlaşmaya varmayı bekliyor.
Toplantılar öncesi konuşan İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak, “dünyanın en acil ekonomik zorluklarının üstesinden gelmek için birlikte çalışmaya kararlıyım ve bu hafta sonu bazı somut sonuçlar elde edeceğimiz konusunda oldukça iyimserim” dedi.
ABD ek gümrük tarifeleri kozunu askıya aldı
Washington, bu hafta başlarında ABD merkezli teknoloji devlerini vergilendirme planlarına karşılık olarak İngiltere ve diğer beş ülkeden yaklaşık 1 milyar 400 milyon sterlin değerindeki ithalata yönelik yeni gümrük tarifeleri açıklamıştı.
Ancak bu tarifelerin uygulanması Başkan Joe Biden yönetimince, G7 maliye bakanları toplantıları sonrasındaki gidişata bırakıldı.
Ekonomi dünyasında, Biden'ın en az %15'lik küresel asgari kurumlar vergisi önerisine, epeydir durağanlaşan ‘küresel vergi müzakerelerinin önündeki engeli kaldırabilir’ gözüyle bakılıyor.
Google ve Amazon’dan, hizmet verdiği ülkelerde daha çok vergi alınabilir
Ev sahibi Maliye Bakanı Rishi Sunak, küresel bir vergi anlaşmasında dünyanın en karlı 100 dijital firmasına odaklanmak için ABD önerisinin işe yarayabileceğini söyledi ancak teknoloji firmalarının faaliyet gösterdikleri ülkelerde daha fazla vergi ödemelerinde ısrar etti.
Sunak, toplantıdan önce habercilere yaptığı açıklamada ABD’nin önerisi için, “Doğru şirketlere ulaşma hedeflerimizi karşıladığı sürece kesinlikle birlikte çalışabileceğimiz bir öneri ve görünüşe göre sadece ‘yapılabilir’ ayrıntılar üzerinde çalışmamız gerekiyor” dedi.
Toplantı öncesi İtalya, İspanya, Fransa ve Almanya; ortak bir mektupla kurumlar vergisine, 21. yüzyıla uygun bir güncelleme yapılması çağrısında bulundu.
İngiliz Maliye Bakanı Sunak, "Dijital vergilendirme konusunda küresel bir anlaşmanın sağlanması bu yıl kilit bir öncelik oldu. Şirketlerin doğru yerde, doğru miktarda vergi ödemesini istiyoruz ve umarım ortaklarımızla bir anlaşmaya varabiliriz" dedi.
Maliye politikaları yorumcuları, böyle bir anlaşma yapılsa dahi bunun açıklanmasının, 11 Haziran’da İngiltere’de yapılacak G7 liderler zirvesine saklanacağını tahmin ediyor. Çünkü o zirvede ev sahibi İngiltere diğer G7 liderleriyle birlikte, bu konuların kilit ülkesi ABD’nin başkanı Joe Biden’ı da ağırlayacak. Böylece Biden, döneminin ilk yurtdışı temaslarını burada yürütecek. Biden’ın randevu defterinde Kraliçe 2. Elizabeth de var.
İngiltere’de kalifiye eleman aranıyor
İngiltere’nin ekonomi dünyası bir yandan da karantina sonrası ekonominin canlanmasına odaklanmış durumda. Mali denetim ve danışma firması KPMG ve İşçi Bulma ve Çalıştırma Konfederasyonu’nun (REC) topladığı verilere göre, Mayıs ayında çalışana artan talep, 1998 yılından beri hiç bu kadar yükselmemiş.
21 Haziran’da tamamen kalkması planlanan Corona virüsü tedbirleri nedeniyle, özellikle ağırlama sektöründe çalışana talebin artmasının beklendiği ancak nasıl karşılanacağının bilinmediği belirtildi.
On iş dalı arasında yapılan araştırmada en çok açığın bilişim, otelcilik ve yeme içme sektörlerinde yaşandığı ortaya çıktı.
Vasıflı eleman bulma sıkıntısının İngiltere’de Corona sonrası ekonominin yeniden canlanma sürecini yavaşlatmasından korkuluyor.