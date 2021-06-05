G7 Maliye Bakanları Zirvesinde Teknoloji Devleri Hedefte

G7 dönem başkanı İngiltere, dünyanın en varlıklı yedi ülkesinin maliye bakanlarına ev sahipliği yapıyor. Cuma ve Cumartesi başkent Londra’da devam eden zirvede, dünya ekonomisinin yarısına hükmeden bu yedi ülke, dijital ekonominin devlerine, hizmet verdikleri ülkelerde yüksek vergi ödeme düzenlemesi getirebilir. G7 ülkeleri, Google ve Amazon gibi şirketlerin karlarının çoğunu denizaşırı ülkelere yatırarak yüksek vergilerden kaçmalarına izin veren yasal boşlukları kapatmak için bir anlaşmaya varmayı bekliyor. Toplantılar öncesi konuşan İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak, “dünyanın en acil ekonomik zorluklarının üstesinden gelmek için birlikte çalışmaya kararlıyım ve bu hafta sonu bazı somut sonuçlar elde edeceğimiz konusunda oldukça iyimserim” dedi. ABD ek gümrük tarifeleri kozunu askıya aldı Washington, bu hafta başlarında ABD merkezli teknoloji devlerini vergilendirme planlarına karşılık olarak İngiltere ve diğer beş ülkeden yaklaşık 1 milyar 400 milyon sterlin değerindeki ithalata yönelik yeni gümrük tarifeleri açıklamıştı.

Ancak bu tarifelerin uygulanması Başkan Joe Biden yönetimince, G7 maliye bakanları toplantıları sonrasındaki gidişata bırakıldı. Ekonomi dünyasında, Biden'ın en az %15'lik küresel asgari kurumlar vergisi önerisine, epeydir durağanlaşan ‘küresel vergi müzakerelerinin önündeki engeli kaldırabilir’ gözüyle bakılıyor. Google ve Amazon’dan, hizmet verdiği ülkelerde daha çok vergi alınabilir Ev sahibi Maliye Bakanı Rishi Sunak, küresel bir vergi anlaşmasında dünyanın en karlı 100 dijital firmasına odaklanmak için ABD önerisinin işe yarayabileceğini söyledi ancak teknoloji firmalarının faaliyet gösterdikleri ülkelerde daha fazla vergi ödemelerinde ısrar etti. Sunak, toplantıdan önce habercilere yaptığı açıklamada ABD’nin önerisi için, “Doğru şirketlere ulaşma hedeflerimizi karşıladığı sürece kesinlikle birlikte çalışabileceğimiz bir öneri ve görünüşe göre sadece ‘yapılabilir’ ayrıntılar üzerinde çalışmamız gerekiyor” dedi. Toplantı öncesi İtalya, İspanya, Fransa ve Almanya; ortak bir mektupla kurumlar vergisine, 21. yüzyıla uygun bir güncelleme yapılması çağrısında bulundu.