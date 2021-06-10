G7-NATO-AB: Avrupa, Joe Biden'den ne bekliyor ?

ABD Başkanı Joe Biden, göreve gelmesinden 5 ay sonra ilk kez dünya liderleriyle, "Dünya demokrasilerinin ittifakı" hedefiyle bir araya geliyor. İlk dış gezisini gerçekleştiren Biden, 11-13 Haziran'da G7, 14 Haziran'da da NATO liderler zirvesine katılacak. Avrupa Birliği (AB) yöneticileriyel de 15 Haziran'da Brüksel'de bir araya gelecek. Biden son olarak Rusya lideri Vladimir Putin’le 16 Haziran'da Cenevre'de görüşecek. "America döndü" sloganıyla, ABD'nin yeniden NATO ve Avrupalı müttefikleri arasında yakın işbirliği kuracağı mesajını veren Biden, eski Başkan Donald Trump'ın, pek çok uluslararası konuda tek taraflı hareket etmesi nedeniyle yaşanan yüksek gerilimi, yatıştırmayı hedefliyor. Avrupa’ysa, yoğun programı boyunca herkesle görüşme arzusunda olduğunu gösteren Biden'ın ziyaretinden sonra, bu gerilimin bitmesini umut ediyor. Biden, bir hafta boyunca, yoğun diplomatik temaslarla dolu gezisi öncesi Washington Post gazetesinde bir makale yayınlayarak, gezinin hedeflerini dile getirdi. Makalesinde tam 14 kez "demokrasi" ve "demokratik" kelimelerini kullanarak, dünyaya "Demokrasilerin İttifakı" mesajı verdi.

Biden’la yeni bir sayfa açmak isteyen Avrupa, Trump'a göre daha uzlaşmacı bir üslubu bulunan yeni Başkan’la atılacak adımlar konusunda umutlu. Biden'ın ziyareti sonrası, Trump döneminde yıpranan NATO’yla ilişkilerin yeniden canlandırılması, Atlantik'in iki yakasında ilişkilerin güçlendirilmesi, iklim değişikliğiyle mücadelede işbirliği, COVID-19 aşısının küresel olarak paylaşımıyla, uluslararası şirketlere yüzde 15'lik "küresel kurumlar vergisi" getirilmesi konularında önemli adımlar atılması bekleniyor. "İlliberal demokrasiler" Ancak Biden, liberal demokrasilerin zayıfladığı bir dönemde, özellikle AB üyesi olan Doğu Avrupa ülkelerinin de içinde olduğu "illiberal demokrasilerin" ve aşırı akımların yükseldiği bir Avrupa'ya geldi. Le Monde gazetesi, Biden'ın ziyaretine ilişkin başyazısında "Trump döneminde kendisini uluslararası bir güç olarak hisseden AB, Biden döneminde de uluslararası dosyalarda, ABD'yi izleyen, onun arkasına takılan değil, Çin, Rusya, İran, ticaret anlaşmaları gibi konularda, kendisi de belirleyici bir güç olmak istiyor" yorumuna yer verdi.

Avrupa, Biden'ın, Airbus-Boeing çekişmesi, ABD'nin Avrupa'ya uyguladığı çelik ve aliminyum vergileri ve İran nükleer anlaşması gibi konularda, Trump döneminin politikalarını sürdürmesinden de endişe ediyor. Üstelik Avrupa'nın iki büyük ülkesi Almanya ve Fransa'da yaklaşan seçimler ve beklenen radikal değişimler de bu konuların ele alınmasında önemli rol oynayacak. Almanya'da, uzun yıllar ülkeyi yöneten Merkel'in görevi devretmesi önemli bir fark oluşturacak. Fransa'da yaşanan yüksek gerilim ve 2022 seçimlerinde aşırı sağın seçimleri kazanma riski de diplomasi dünyasının yakından izlediği değişiklikler olacak. Avrupa'da Biden'ı bekleyen bir diğer zorluk da AB ülkelerinde son haftalarda yapılan anketlerde "Avrupa halkının ABD'ye olan güveninin kalıcı biçimde sarsıldığının" ortaya çıkması. Çin'in ekonomik güç olarak yükselmesi, Rusya’yla Ukrayna, Belarus, Kırım, silahlanma ve siber saldırılar gibi pek çok konuda yaşanan gerginlik ve Avrupa savunması, ABD ve AB'nin uzlaşmanın yanısıra ayrıştığı pek çok nokta bulunuyor.

G-7 "Aşı zirvesi" Biden'ın Avrupa gezisinde, Avrupa başkentlerinde uzun süredir beklenen uluslararası konular ve AB-ABD ilişkilerinin yeniden masaya yatırılması beklentisi var. G7 zirvesinin ana gündem maddesini, COVID-19’la mücadelede aşının küresel paylaşımı olacak. Avrupalı diplomatlar bu zirveyi, "Covid zirvesi" olarak adlandırıyor. Yoksul ve zengin ülkeler arasındaki aşı tedariki açısından yaşanan uçurum ve Afrika başta olmak üzere yoksul ülkelerle salgınla mücadelede dayanışma konusu ele alınacak. Dünyada dağıtılan 2 milyarın üzerinedeki dozun, yalnızca yüzde 2'si Afrika kıtasına gitti. ABD 500 milyon, AB ise 100 milyon doz aşıyı Afrika ve Hindistan’la paylaşmaya hazır olduğunu duyurdu. Özetle G7 zirvesi için "Aşı zirvesi" tanımı yanlış olmaz. Diplomatik konular da ikili görüşmelerde ele alınacak. G7 ülkeleri ayrıca, COP 26 BM İklim Zirvesi'ne hazırlık ve salgının sonuçları üzerinde yoğunlaşacak. G7 liderleri, uluslararası şirketlerin gelirlerinin yüzde 15'i oranında kurumlar vergisi ödemesi, yoksul ülkelerin de üretebilmesi için aşı patentlerinin paylaşılması, Avrupa'nın önemle üzerinde durduğu "Web üzerinden nefret suçlarının cezalandırılması" konularını da görüşecek.