G7 Rus "propagandasına" karşı

G7 dışişleri bakanları 2 yıldan sonra ilk kez yüz yüze Londra’da toplanıyor.Londra'da 3-5 Mayıs tarihlerinde iki yıldan sonra ilk kez yüz yüze yapılacak G7 Dışişleri Bakanları toplantısının gündemindeki ana maddelerden biri belli oldu.

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab G7 ülkelerinin Rus "propaganda" ve dezenforrmasyonuna karşı hızlı yanıt verecek bir mekanizma teklifini değerlendireceğini söyledi.

G7 Dışişleri Bakanları toplantısı öncesinde konuşan Raab, 2Rusya tarafından yapılan dezenformasyon karşısında G7 başkanlığını yürüten İngiltere'nin hızlı bir şekilde aksini kanıtlayacak" bir mekanizmayı toplantıda gündeme getireceğini söyledi.

Raab, "Bu yalanlar ve propagandayı ya da yalan haberleri gördüğümüzde sadece bu ülkenin insanları için değil, Rusya ve Çin ve bütün dünya için bireysel olarak değil aksini ispat edip gerçeği ortaya koymak için bir araya gelmeliyiz" dedi.

Raab Rusya'nın eylemlerinin bir tehdit olduğunu belirterek Rusya, Çin ve İran'dan siber saldırılara karşı koymak için müttefiklerin bir araya gelmesi gerektiğini belirtti.