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G7-Rusya hattında enerji restleşmesi

28.03.2022 17:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

G7 ile Rusya arasındaki enerji ve Ruble gerilimi tırmanıyor.

G7-Rusya hattında enerji restleşmesi

G7 ülkeleri, Rusya’nın enerji için ödemelerin Ruble ile yapılması talebini reddetti. Moskova’dan “kesinti olur” yanıtı geldi.Dünyanın en gelişmiş ekonomilerinden oluşan G7 ülkeleri, Rusya’nın doğal gaz ve petrol satışı karşılığındaki ödemelerin Rus rublesi ile yapılması talebini reddetti. Rusya’dan, “Ruble ile ödeme yapılmazsa kesinti olur” yanıtı geldi.

G7’nin dönem başkanlığını yürüten Almanya’nın Ekonomi Bakanı Robert Habeck, bugün Fransa, İtalya, Japonya, ABD, İngiltere ve Kanadalı mevkidaşlarıyla videokonferansı aracılığıyla düzenlenen toplantının ardından gazetecilere açıklama yaptı.

“Şirketleri uyarıyoruz”

Habeck, Rusya’nın enerji alımlarındaki ödemelerin Ruble ile yapılması talebini G7 ülkeleri olarak “kabul edilemez” bulduklarını söyledi.

“G7 bakanları olarak, bunun mevcut sözleşmelerin tek taraflı ve açık bir ihlali olduğu konusunda tamamıyla görüş birliği içerisindeyiz” diyen Habeck, ilgili şirketleri, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ruble ile ödeme yapılması talebine karşılık vermemeleri konusunda uyardıklarını kaydetti.

“Her türlü senaryoya hazırlıklıyız"

Putin’in uluslararası toplumu bölmeye çalıştığını, ancak buna izin vermeyeceklerini vurgulayan Alman Bakan Habeck, “G7 ülkelerinin yanıtı çok açık. Sözleşmelere bağlı kalınmalı” dedi.

Habeck, yaşanan gerilim nedeniyle Rusya’nın enerji tedariğini durdurması ihtimali bulunup bulunmadığı sorusunu da yanıtladı. Alman Bakan, “Her türlü senaryoya hazırlıklıyız” dedi.

“Kesinti olur”

G7 açıklamasının hemen ardından Rusya’dan, “Ruble ile ödeme olmazsa kesinti olur” açıklaması geldi.

Rusya Parlamentosu’nun üst kanadı Federasyon Konseyi’nde ekonomi politikaları komitesi üyesi olan milletvekili Ivan Abramov, RIA haber ajansına yaptığı açıklamada, “Ruble ile ödeme yapılmamasının enerji tedariğinin durdurulmasına yol açacağını” duyurdu.

“Bedavaya vermeyeceğimiz açık"

Bugün, G7 açıklaması öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov da benzer bir açıklama yaptı.

Peskov, Avrupalı müşterilerin Ruble ile ödeme yapmayı kabul etmemesi halinde doğal gazı kesip kesmeyecekleri sorusunu, “Doğal gazı bedavaya vermeyeceğimiz açık… İçinde bulunduğumuz durumda, Avrupa’ya hayırseverlik pek de mümkün ve getirisi olan bir şey değil” sözleriyle yanıtladı.

Peskov ayrıca Almanya Başbakanı Olaf Scholz’un dün Alman televizyon kanalında açıkladığı “Rusya’ya enerji bağımlılığına hızla son verme” hedefini de değerlendirdi.

Interfax haber ajansının haberine göre Dimitri Peskov, “Güneydoğu Asya ve Doğu’da da bir pazar var” diyerek, Avrupa’ya azalan petrol ihracatını Asya’ya yönlendirmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Reuters,AP,dpa/DA,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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