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G7 Toplantısında Covid-19 Paniği

05.05.2021 15:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hindistan heyetindeki iki delegenin Corona virüsü testleri pozitif çıktı. Testler sonrasında Hindistan Dışişleri Bakanı ve tüm heyet kendilerini karantinaya aldı

G7 Toplantısında Covid-19 Paniği

G7 ülkeleri dışişleri bakanlarının Londra'daki toplantısına, Hindistan Dışişleri bakanı ve beraberindeki heyetin, iki delegenin Corona virüsü testlerinin pozitif çıkması nedeniyle kendilerini karantinaya almaları üzerine yaşanan Covid-19 paniği damga vurdu.

İki yıl sonra ilk kez yüz yüze gerçekleştirilen ve üç gün sürmesi planlanan G7 toplantıları, İngiltere'nin ev sahipliğinde düzenleniyor. Görüşmeler, yüz yüze diplomasiyi yeniden başlatma ve Batı'nın Çin ve Rusya'ya karşı birleşik bir cephe sergileme fırsatı olarak değerlendiriliyor.

Corona virüsü enfeksiyonu vakalarının şu anda dünyada en yüksek sayıda seyrettiği Hindistan, G7 dışişleri bakanları zirvesine misafir olarak katılıyor. Hint heyetin Salı akşamından başlayarak Çarşamba günü de toplantılarda yer alması planlanmıştı.

Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, Twitter üzerinden paylaştığı mesajında, "Dün akşam pozitif Covid vakalarına maruz kalmış olabileceğim bilgisini aldım. Tedbir amacıyla ve diğer katılımcıları düşünerek görüşmelerimi sanal ortamda yürütmeye karar verdim. Aynı durum bugünkü G7 toplantıları için de geçerli olacak" dedi.

Londra'daki G7 dışişleri bakanları toplantısı, ABD Başkanı Joe Biden ve diğer dünya liderlerinin katılımıyla Haziran ayında İngiltere'nin güneybatısındaki Cornwall'da düzenlenecek G7 liderler zirvesi öncesi hazırlık olarak değerlendiriliyor.

İngiliz bir yetkili, Hindistan heyetinde iki yetkilinin Corona virüsü testinin pozitif çıktığını doğruladı ve tüm heyetin kendilerini karantinaya aldıklarını söyledi. İngiltere'deki Corona önlemleri kurallarına göre karantina süreci 10 gün devam edecek.

Hindistan heyeti, Lancaster House'taki ana zirve toplantısına henüz katılmamıştı. Bu nedenle Çarşamba günkü görüşmeler planlandığı gibi gerçekleştirildi.

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab'ın Lancaster House'a toplantılar için gelen G7 dışişleri bakanlarını karşıladığı ve yetkililerin el sıkışmak yerine yumruk tokuşturdukları görüldü.

Üst düzey bir İngiliz diplomat, "Jaishankar'ın toplantıya şahsen katılamayacak olması nedeniyle üzgünüz. Tam da bu nedenle sıkı Covid protokolları uyguluyoruz ve her gün test yaptırıyoruz" dedi.

Toplantıların yapıldığı Lancaster House malikanesinde Salı günü çekilen fotoğraflar, Corona virüsü salgını döneminde diplomasi gerçekliğini gözler önüne serdi. Heyetlerin plastik panellerle birbirlerinden ayrıldığı, "aile fotoğrafı" çekimi sırasında dışişleri bakanlarının ikişer metre aralıklarla durduğu görüldü.

Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, Salı günü İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel'le görüşürken görüntülenmişti. Ancak görüşmenin mevcut Covid önlemlerine göre gerçekleştirilmesi ve her iki bakanın da maske takması nedeniyle İngiliz bakanın kendini karantinaya almasına gerek görülmedi.

Hindistan G7 üyesi olmamasına rağmen bu haftaki dışişleri bakanları toplantısına Avustralya, Güney Afrika ve Güney Kore'yle beraber İngiltere'nin davetlisi olarak katılıyor.

Londra'daki Hindistan Yüksek Komisyonu, Hindistan heyetindeki pozitif Corona vakalarına ilişkin açıklama yapması taleplerini karşılıksız bıraktı.

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