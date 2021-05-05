G7 Toplantısında Covid-19 Paniği

G7 ülkeleri dışişleri bakanlarının Londra'daki toplantısına, Hindistan Dışişleri bakanı ve beraberindeki heyetin, iki delegenin Corona virüsü testlerinin pozitif çıkması nedeniyle kendilerini karantinaya almaları üzerine yaşanan Covid-19 paniği damga vurdu.

İki yıl sonra ilk kez yüz yüze gerçekleştirilen ve üç gün sürmesi planlanan G7 toplantıları, İngiltere'nin ev sahipliğinde düzenleniyor. Görüşmeler, yüz yüze diplomasiyi yeniden başlatma ve Batı'nın Çin ve Rusya'ya karşı birleşik bir cephe sergileme fırsatı olarak değerlendiriliyor.

Corona virüsü enfeksiyonu vakalarının şu anda dünyada en yüksek sayıda seyrettiği Hindistan, G7 dışişleri bakanları zirvesine misafir olarak katılıyor. Hint heyetin Salı akşamından başlayarak Çarşamba günü de toplantılarda yer alması planlanmıştı.

Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, Twitter üzerinden paylaştığı mesajında, "Dün akşam pozitif Covid vakalarına maruz kalmış olabileceğim bilgisini aldım. Tedbir amacıyla ve diğer katılımcıları düşünerek görüşmelerimi sanal ortamda yürütmeye karar verdim. Aynı durum bugünkü G7 toplantıları için de geçerli olacak" dedi.