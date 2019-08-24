G7: Trump ve Macron İki Saat Baş Başa Görüştü

ABD Başkanı Donald Trump, dünyanın gelişmiş 7 ülkesinin liderini bir araya getiren G7 Zirvesi’nde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’la iki saati aşan baş başa bir görüşme yaptı. İki lider görüşmede İran, ticaret savaşları, internet devlerinin vergilendirilmesi ve küresel ısınma konularını ele aldı. Trump, görüşmenin ardından, Twitter hesabından “Bu hafta sonu çok güzel olacak” mesajını paslaştı. Fransa’nın Biarritz kentinde 24-26 Ağustos tarihlerinde yapılacak zirvede Fransa, Amerika, Almanya, İngiltere, İtalya, Kanada ve Japonya devlet ve hükümet liderleri, 20 devlet ve uluslararası örgüt temsilcisi bir araya geldi. Liderler üç gün boyunca İran, Brexit, iklim sorunları, ticaret savaşları ve gündeme son anda giren Amazon ormanlarındaki yangın gibi, dünya güvenliğini ilgilendiren birbirinden hassas dosyayı görüşecek. Ancak, liderler, G7 zirvesi daha başlamadan ikili görüşmelere sahne oldu. Adeta bir kale gibi, 13 bin 200 güvenlik görevlisi tarafından korunan Biarritz kentine bir gece önce giden Fransa Cumhurbaşkanı Macron, ilk kez başkanlık ettiği G7 zirvesi başlamadan televizyondan Fransızlar’a hitap etti. Zirvenin dünya barışı için önemli olduğunu dile getiren Macron, “Bu görüşmeler yararlı ve önemli, aksi takdirde herkes kendi yoluna gider ve bölünür” dedi. Uluslararası alanda pek çok krizin yaşandığını belirten Macron, dünyanın istikrar ve güvene ihtiyacı olduğunu, bu açıdan G7 zirvesinin büyük önem taşıdığını söyledi. Macron, “Yarın İran nükleer silahla donanırsa, bu sizin de günlük sorununuz olacak. Eğer Ortadoğu çatışırsa, bundan siz de etkileneceksiniz. Eğer Libya’daki sorunu çözemezsek, göçmen krizi gibi büyük krizler doğrudan sizi bulacak” diyerek, zirvenin hedeflerini açıkladı.

Yaşanan ticaret savaşlarına da değinen Macron, “Burada sizin adınıza iki misyonu yerine getirmek için çalışacağım. Buraya katılan herkesi gerilimin, üstelik de ticarette gerilimin bütün dünya için kötü olduğuna ikna edeceğim. Tansiyonu düşürmeyi başarmamız lazım. İstikrarı sağlamalı, her yerde görmeye başladığımız ticaret savaşları durdurulmalıdır. İkinci misyon ise, gerçek bir büyümeyi sağlayacak bir atılım gerçekleştirmek” dedi. Macron, G7’nin ana teması olan “eşitsizlikle mücadele” başlığı altında çalışmak için Afrika ülkelerini de davet ettiğini belirterek, G7’nin sivil topluma ve Hindistan, Güney Afrika, Şili, Avustralya gibi büyük ülkelere e de açılması gerektiğini söyledi. Zirvenin ilk gününde ABD Başkanı Donald Trump, ev sahibi Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un daveti üzerine öğle yemeğinde bir araya geldi. Macron, resmi açılıştan önce Almanya Başbakanı Angela Merkel ve AB liderleriyle de görüşerek, uluslararası dosyalarda AB ülkeleri arasında uzlaşma aradı. Tump ile Hotel de Palais’nin lokantasında öngörülmeyen bir öğle yemeğini paylaşan iki lider, İran konusu başta olmak üzere, iki ülke arasında krize yol açan sorunları konuştu.

Amerika’dan ayrılmadan önce, Fransa’nın Amerikalı internet şirketlerini vergilendirme girişimine karşılık Fransız şaraplarını vergilendirecekleri tehdidini yineleyen Trump’ın “Fransa’nın yaptığından hiç hoşlanmadım. Ben de Fransız şaraplarına gümrük vergisi uygulayacağım. Hem de hiç görmedikleri tarifelerde” sözleri zirve atmosferini gerdi. Trump’a yanıtı, AB Konseyi Başkanı Donald Tusk verdi. Tusk, Trump’ın böyle bir adım atması durumunda, AB’nin ortak ve aynı yönde karşılık vereceğini söyledi. Macron ve Trump baş başa ve iki saatten daha uzun bir araya geldi. Görüşmeden yansıyan bilgilere göre, iki lider 2 saat boyunca görüş ayrılığında oldukları tüm konuları ele aldı, ancak görüşmenin en uzun konusu İran oldu. Trump, Macron’a, “İran’la bir çatışma aramadığını, sadece gerçek bir anlaşma arayışında olduğunu” söyledi. Macron ise Trump’tan, tansiyonu düşürecek şartları oluşturmasını, bunun için İran’ın petrol satışına sınırlı bir süre içinde onay vermesini istedi. Trump, öğle yemeğiyle ilgili "İki ülke için pek çok iyi şey oluyor. Ve bu çok büyük bir hafta sonu" tweet’ini paylaştı. Elysee yetkilileri ise, iki liderin zirve sonunda İran konulu ortak bir basın toplantısı düzenleyebilecekleri kulisini paylaştı.

Fransız şarabına karşı 'Diet Coke' Yemekte, bir süredir iki ülke arasında krize yol açan Fransa’nın, internet şirketlerini vergilendirmesi konusu da gündeme geldi. Macron, bu yasanın Amerika karşıtı bir yasa olmadığını, Fransız ve Çin firmalarının da yasa kapsamında olduğunu söyledi. Trump da, misilleme olarak Fransız şaraplarının vergilendirilmesi konusundaki görüşünü aktardı. Görüşmenin bu bölümüne ABD Hazine Bakanı Steve Mnuchin ile Trump’ın ekonomi danışmanı Larry Kudlow da katıldı. Yemekte, Trump’ın vergilendirmek istediği Fransız şarabı servisi de yapıldı ancak Trump, Diet Coke tercihine sadık kaldı. Elysee Sarayı, Trump-Macron görüşmesinin sorunları tümüyle çözmese de tansiyonu düşürerek diyalog ortamı yaratması açısından önemli olduğunun altını çizdi. Diplomatlar, Macron’un G7 diplomasisini, “çatışmadan arındırma” olarak tanımladı ve “baskıyı düşür, güven yarat, ortak bir gündem oluştur. Uzlaşma konularını öne çıkar, bölünme yaşanan noktalarda ısrar etme” şeklinde özetledi.