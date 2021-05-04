G7 ülkeleri Çin ile ilişkileri ele aldı

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas insan haklarını merkeze alan bir Çin stratejisi geliştirilmesini savundu.Dünyanın önde gelen yedi büyük ekonomisi olan G7 ülkelerinin dışişleri bakanlarını bir araya getiren zirve İngiltere'nin başkenti Londra'da devam ediyor. Üç günlük zirvenin ikinci gününde gündemde ekonomik ve askeri nüfuzu sürekli artan Çin ile ilişkiler vardı.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas zirvede insan hakları konularını merkeze alan, ortak bir Çin stratejisi geliştirilmesi gerektiğini savundu. "Her yerde ekonomik çıkarlar var" diyen Maas "Çin söz konusu olduğunda insan hakları ve özgürlük hakları daha fazla yer kazanmalı" diye konuştu.

ABD Çin konusunda Avrupa Birliği'ne nazaran daha sert bir çizgi izliyor. Çin yönetiminin Müslüman Uygur azınlığa yönelik yaklaşımı Washington'dan daha büyük bir tepki görüyor. Beyaz Saray Avrupa Birliği ile Çin arasında bu yıl varılan yatırım anlaşmasına da eleştirel yaklaşıyor. Ayrıca Çin telekomünikasyon devi Huawei'nin 5G mobil ağının kurulumunda daha fazla rol alması konusunda da Atlantik'in iki yakası arasında anlaşmazlık bulunuyor.