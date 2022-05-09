G7 ülkeleri Rus petrol ithalatını durdurmada anlaştı

Dünyanın gelişmiş yedi sanayi ülkesinin oluşturduğu G7'nin zirvesi dün videokonferans yoluyla yapıldı. Devlet ve hükümet başkanlarının katıldığı zirvenin sonunda bir kapanış bildirgesi yayınladı. Bildirgede tüm ülkelerin "Rus petrolünün ithalatını aşamalı olarak sona erdirmek veya yasaklamak dahil olmak üzere Rus enerjisine olan bağımlılığı aşamalı olarak sona erdirmeyi" taahhüt ettiği belirtildi. Ancak bu adımların somut olarak hangi takvime bağlı olarak atılacağına yer verilmedi.

G7 ülkeleri ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, Kanada, İtalya ve Japonya'dan oluşuyor. Dönem başkanlığını bu yıl Almanya'nın yaptığı G7'nin dünkü zirvesine Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de katıldı.

İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI'NIN BİTİŞ YILDÖNÜMÜNE DEĞİNİLDİ

G7 liderlerinin açıklamasında ayrıca bundan tam 77 yıl önce İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesine de dikkat çekildi. Nasyonal Sosyalizm mağdurlarının kurtarılmasında Batılı müttefiklerin ve Sovyetler Birliği'nin oynadığı rol vurgulandı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bir provokasyon olmadığı halde Ukrayna'ya yönelik bir saldırı savaşı başlatarak eylemleriyle İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinden 77 yıl sonra "Rusya'ya ve halkının tarihi fedakarlıklarına utanç getirdiği" belirtildi.

Rusya'nın Ukrayna işgaliyle İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra oluşturulan "kurallara dayalı uluslararası düzeni, özellikle de Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'ni ihlâl ettiği" ifade edildi.

PETROL AMBARGOSU AB'NİN DE GÜNDEMİNDE

ABD Başkanı Joe Biden Rusya'nın Ukrayna savaşına tepki olarak mart ayında Rus petrolü, sıvılaştırılmış doğalgaz ve kömürün ithalatını durdurmuştu. Rusya'ya petrol ambargosu Avrupa Birliği'nin de gündeminde. Avrupa Birliği Komisyonu'nun geçen hafta hazırladığı ambargo teklifi, enerji tedarikinde Rus petrolüne bağımlı olan Macaristan, Slovakya ve Çekya gibi ülkelerin muhalefeti nedeniyle geçen hafta kabul edilmedi. AB büyükelçilerinin dünkü toplantısından bir sonuç çıkmayınca müzakereler bu haftaya sarktı.

AFP, dpa / EC, BÖ

