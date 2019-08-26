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G7 Ülkelerinden Amazon Yağmur Ormanları İçin 20 Milyon Dolarlık Yardım

26.08.2019 23:13 | Son Güncelleme

G7 ülkeleri dünyanın akciğerleri olarak nitelenen Amazon yağmur ormanlarında birkaç gündür devam eden yangınların söndürülmesi için yardım çalışmalarına 20 milyon dolarlık kaynak sağlama konusunda uzlaştı

G7 Ülkelerinden Amazon Yağmur Ormanları İçin 20 Milyon Dolarlık Yardım

G7 ülkeleri dünyanın akciğerleri olarak nitelenen Amazon yağmur ormanlarında birkaç gündür devam eden yangınların söndürülmesi için yardım çalışmalarına 20 milyon dolarlık kaynak sağlama konusunda uzlaştı. Çevre konularındaki hassasiyetiyle bilinen ABD’li oyuncu Leonardo DiCaprio’nun kurduğu vakıf da 5 milyon dolar bağışta bulunacağını açıkladı.

Brezilya’da başladığı tahmin edilen ve yağmur ormanlarının farklı noktalarında rekor sayıda çıkan yangın Amazon ormanlarının küresel çevre açısından önemi sebebiyle uluslararası toplumda tepkiyle karşılanmış, başta Fransa olmak üzere pek çok ülke Brezilya Cumhurbaşkanı Jair Bolsonaro’yu eleştirmişti.

G7 zirvesine ev sahipliği yapan ve Brezilya Cumhurbaşkanı Bolsonaro ile Amazon yağmur ormanlarındaki yangın üzerinden atışma yaşayan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, zirvenin kapanışında “Bize ihtiyaçlarını bildiren Amazon ülkelerine 20 milyon dolara kadar maddi destek teklif edeceğiz” dedi. Macron, Brezilya Cumhurbaşkanı’nı çevrenin korunması taahhütleri konusunda yalan söylemekle suçlamış, iki lider arasındaki Amazon tartışması Bolsonaro’nun Macron’un eşini hedef alan mesajlarla kişisel hale gelmişti.

Brezilya Cumhurbaşkanı Jair Bolsonaro paylaştığı Facebook mesajında batılı ülkeleri de ülkesinin işlerine müdahale etmekle suçlamıştı. G7 ülkelerinin Amazon yangınlarının söndürülmesi için kaynak ayırmaya hazır olduğunu belirten Fransa Cumhurbaşkanı Macron basın toplantısında “Üzücü, hem kendisi için hem de Brezilyalılar için üzücü” ifadelerini kullanmıştı.

G7 zirvesine davet edilen Şili Cumhurbaşkanı Sebastian Pinera ile birlikte açıklama yapan Macron, Fransa’nın önümüzdeki saatlerde askeri destek de vereceğini belirtmiş ancak ayrıntı vermemişti. Şili Cumhurbaşkanı da G7 zirvesinde üzerinde uzlaşı sağlanan planın iki aşamalı olarak uygulanacağını, ilk aşamada alanında deneyimli itfaiye görevlileri ve havadan yangın söndürme konusunda başarılı ekiplere ihtiyaç duyulduğunu, ikinci aşamada da ormanların ve bu ormanlardaki bioçeşitliliğin korunacağını söyledi.

Macron ABD, Fransa, Almanya, Japonya, İtalya, İngiltere ve Kanada’dan oluşan G7 ülkelerinin önümüzdeki ay New York’ta yapılacak olan BM Genel Kurulu’nda açıklanmak üzere Amazon yağmur ormanları için bir girişimi başlatacaklarını söyledi.

Amazon yağmur ormanlarını çiftçilik ve tarım faaliyetlerine açmak isteyen sağcı lider Bolsonaro, Macron’un girişiminin Brezilya’ya sömürge muamelesi yaptığını iddia etmişti.

“Trump iklim değişikliği oturumunda yoktu”

ABD Başkanı Donald Trump Pazartesi günü G7 zirvesi kapsamında yapılan iklim değişikliği ve bioçeşitlilik oturumuna katılmamış, Fransa Cumhurbaşkanı Macron Trump’ın ikili görüşmeler yaptığını söylemiş, “Salonda değildi ancak ekibi vardı. ABD Başkanı’nın salonda olmamasından bir sonuç çıkarmamalısınız” ifadelerini kullanmıştı.

Leonardo DiCaprio’dan Amazon bağışı

Amazon yağmur ormanlarının korunması için gösterilen çabaya çevre konularındaki hassasiyetiyle bilinen ABD’li oyuncu Leonaro DiCaprio da katıldı. ABD’li oyuncunun kurduğu “Dünya İttifakı” (Earth Alliance) adlı kuruluş 5 milyon dolar bağışta bulunacağını açıkladı.

Dünya oksijeninin yüzde 20’sini üreten Amazon yağmur ormanları gezegenin akciğerleri olarak niteleniyor ve küresel ısınmanın yavaşlatılmasında hayati önem taşıyor.

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