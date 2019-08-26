G7 Ülkelerinden Amazon Yağmur Ormanları İçin 20 Milyon Dolarlık Yardım

G7 ülkeleri dünyanın akciğerleri olarak nitelenen Amazon yağmur ormanlarında birkaç gündür devam eden yangınların söndürülmesi için yardım çalışmalarına 20 milyon dolarlık kaynak sağlama konusunda uzlaştı. Çevre konularındaki hassasiyetiyle bilinen ABD’li oyuncu Leonardo DiCaprio’nun kurduğu vakıf da 5 milyon dolar bağışta bulunacağını açıkladı.

Brezilya’da başladığı tahmin edilen ve yağmur ormanlarının farklı noktalarında rekor sayıda çıkan yangın Amazon ormanlarının küresel çevre açısından önemi sebebiyle uluslararası toplumda tepkiyle karşılanmış, başta Fransa olmak üzere pek çok ülke Brezilya Cumhurbaşkanı Jair Bolsonaro’yu eleştirmişti.

G7 zirvesine ev sahipliği yapan ve Brezilya Cumhurbaşkanı Bolsonaro ile Amazon yağmur ormanlarındaki yangın üzerinden atışma yaşayan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, zirvenin kapanışında “Bize ihtiyaçlarını bildiren Amazon ülkelerine 20 milyon dolara kadar maddi destek teklif edeceğiz” dedi. Macron, Brezilya Cumhurbaşkanı’nı çevrenin korunması taahhütleri konusunda yalan söylemekle suçlamış, iki lider arasındaki Amazon tartışması Bolsonaro’nun Macron’un eşini hedef alan mesajlarla kişisel hale gelmişti.