G7 Ülkelerinden Ukrayna’ya Daha Fazla Destek Sözü

G7 ülkelerinin Dışişleri Bakanları Zirvesi, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'un ev sahipliğinde ülkenin kuzeyinde, Schleswig-Holstein eyaletinin Wangels adlı kasabasında başladı.

Bakanlar ilk kez dün akşam yemeğinde biraraya gelirken, ABD Covid-19’a yakalanan ve karantina dönemi sona ermeyen Dışişleri Bakanı Antony Blinken yerine Müsteşar Victoria Nuland tarafından temsil edildi.

Amerikan delegasyonu tarafından yapılan açıklamada, Blinken’in sağlık durumunun iyi olduğu ve karantinanın tamamlanmasının ardından, yarın Berlin’de düzenlenecek NATO Dışişleri Bakanları Zirvesi’ne katılabileceği duyuruldu.

3 bin 500 polis tarafından korunan Wangels’deki zirveye Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba ve Moldova Dışişleri Bakanları Nicu Popescu da davet edildi.

Baerbock: "Savaş gıda krizine neden olabilir"

G7 ülkeleri dönem başkanlığını bir yıllığına üstlenen Almanya adına zirveyi açan Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, "Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı vahşice savaşın amaçlarından biri dünyayı bölmek" dedi.

G7 ülkelerinin temsilcilerinin Ukrayna’ya nasıl yardım edilebileceği ve ülkenin savunmasının güçlendirilmesi için gerekli adımları sürekli olarak gündemlerinde tuttuklarını ifade eden Bakan, Ukrayna’yı askeri malzemelerle desteklemeye devam ederken, NATO’nun savaşa girmemesine de büyük önem veriyoruz" görüşünü vurguladı.

Savaş nedeniyle Ukrayna limanlarında 25 milyon ton tahılın bloke edildiğini hatırlatan Baerbock, özellikle Afrika ve Orta Doğu ülkelerini etkileyebilecek küresel bir gıda krizinin kapıda beklediğini, G7 ülkeleri olarak söz konusu tahılın dünya piyasalarını dağıtımı için çaba göstereceklerini açıkladı.

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss da, Ukrayna’ya askeri desteğin daha hızlı ve etkin olması konusunda da çalıştıklarını açıkladı. Truss, "Şimdiye dek silah yardımında genelde eski modeller gönderildiği için Ukrayna kendini yeteri kadar koruyamıyor. Bu yüzden bundan sonra NATO’nun güncel standartlarına uygun askeri desteğe geçmemiz gerekiyor" şeklinde konuştu.

Kuleba: "Yaptırımları sertleştirin"

Daha fazla ağır silah sevkiyatı talebini yineleyen Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, bunun NATO’yu savaşa çekmek anlamına gelmeyeceğini söyledi ve "Atom Savaşı çıkar şeklindeki kuşkulara da neden yok. Böyle bir savaşın Rusya’nın da sonu olacağını unutmamak gerekiyor" dedi.

Kuleba, Rusya'ya yönelik yaptırımların sertleştirilmesi çağrısında bulunarak, ayrıca Ukrayna’nın AB’ye aday ülke olması konusunda çalışmalarını sürdüreceğini duyurdu. Bakan, "Tarihin değiştiği ve tarihi yeniden biçimlendirdiğimiz bir dönemden geçiyoruz" değerlendirmesini yaptı.

G7 ülkelerinin Dışişleri Bakanları Zirvesi’nde Rusya-Ukrayna savaşının dışında, Çin’le ilişkiler, Afganistan, Afrika ve Orta Doğu’daki durum ile iklim krizi ve pandemiye karşı ortak mücadele gibi konuların da ele alınacağı duyuruldu.

G7 ülkelerinin liderleri ise, Başbakan Olaf Scholz başkanlığında 26-28 Haziran 2022 tarihleri arasında Bavyera Alpleri'ndeki Elmau Sarayı'nda bir araya gelecek. Zirvede Ukrayna’daki savaş ve Rusya’ya tepkilerin yanısıra zirvede iklim koruma ve demokrasilerin güçlendirilmesi konuları gündemde olacak. "Yediler Grubu" olarak da adlandırılan G7, ABD, İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya, Japonya ve Kanada'dan oluşuyor.

Finlandiya, NATO Dışişleri Bakanları toplantısının gündeminde

Öte yandan başkent Berlin'de yarın ve Pazar günü düzenlenecek NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na Covid-19 testi pozitif çıkan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in katılamayacağı, onun yerine NATO Genel Sekreter Yardımcısı Mircea Geoana yer alacağı duyuruldu.

Türkiye’den Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun katılımının beklendiği zirvede, NATO ülkeleri tarafından Ukrayna’ya verilen askeri desteğin belirgin ölçüde artırılması, müttefik ülkelerin savunma yeteneğinin güçlendirilmesi ve ittifakın güneydoğu kanadının daha iyi güvence altına alınmasının görüşülmesi bekleniyor. Bir diğer önemli konunun ise, Finlandiya’nın NATO üyeliği ile ilgili süreci hızlandırma kararı olacak.

Finlandiya'nın bu açıklamasına tepki olarak, Rusya ülkenin olası üyeliğini "ulusal güvenliği için bir tehdit olarak gördüğünü ve gerekli adımları atacağını" duyurdu. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ise, "Finlandiya üyelik başvurusu yaparsa NATO'da memnuniyetle karşılanacak, katılım süreci sorunsuz ve hızlı olacaktır" dedi.

