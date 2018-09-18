G7’ye benzerliğiyle dikkat çekiyor

Akıllı telefon sektörünün en köklü isimlerinden biri olan LG, yakında yeni amiral gemisi modeli V40 ThinQ ile teknoloji tutkunlarının karşısına çıkacak. Görünen o ki LG V40 ThinQ tasarım anlamında kullanıcılara önemli bir yenilik sunmayacak.

2017 yılında, akıllı telefon pazarının geneline yayılan bir tasarım trendi ortaya çıktı. Pek çok kullanıcı çerçeveleri incelterek, ekran gövde oranını maksimuma getirmek için çaba sarf etti. Samsung bu yeni tasarım çizgisine Infinity Display ismini verirken, LG ise Full Vision teknolojisiyle ön plana çıkmaya çalıştı. Apple ise çerçeveleri sıfırlayarak, sensor ve ön kamera için çentik kullanmayı tercih etti.

Nitekim çok geçmeden Apple tarafından tercih edilen çentikli tasarım çizgisi trend oldu. Pek çok akıllı telefon üreticisi, yeni nesil için hazırladıkları modellerinde çentikli tasarım çizgisini tercih ettiler. Öyle ki LG bile kendi patentini aldığı Full Vision teknolojisini rafa kaldırarak, çentikli tasarım çizgisine geçiş yaptı.

Görünen o ki Güney Koreli şirket, G7 modeliyle geçiş yaptığı çentikli tasarım çizgisini LG V40 ThinQ modelinde de devam ettirecek. Keza geçtiğimiz gün ortaya çıkan LG V40 ThinQ görselleri bu durumu net bir şekilde gözler önüne seriyor. Dilerseniz sızdırılan V40 ThinQ görseline aşağıdan göz atabilirsiniz.

İlk katlanabilir ekranlı telefon Samsung’dan gelecek

