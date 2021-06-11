G7 Zirvesi 1 milyar doz aşı beklentisi ile başladı

İngiltere Başbakanı Johnson pandemiden çıkış bağlamında zirvenin “müthiş fırsatlar” sunduğunu kaydetti.ABD, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, İngiltere ve Kanada'dan oluşan G7 ülkelerinin devlet ve hükümet başkanları bugün İngiltere'nin güneybatısındaki Cornwall bölgesinde Carbis Bay Otel'de bir araya geldi.

Koronavirüs salgını nedeniyle neredeyse iki yılın ardından ilk kez yüzyüze görüşecek liderlere seslenen evsahibi İngiltere’nin Başbakanı Boris Johnson, zirvenin "daha yeşil, daha adil ve daha eşit bir toparlanmaya" odaklanacağını belirtti. Cinsiyet eşitliğine de vurgu yapan Johnson, mesafe kuralına uygun şekilde oturan liderlere seslenerek zirvenin pandemiden çıkış bağlamında "müthiş fırsatlar" sunduğunu söyledi.

Zirveye katılan ABD Başkanı Joe Biden da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "daha adil ve kapsayıcı bir küresel ekonomi inşa etmek adına müttefikleriyle beraber çalışmak için sabırsızlandığını" belirtti. Biden "Hadi çalışalım!" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Joe Biden'ın koronavirüsle mücadele için 500 milyon doz BioNTech/Pfizer aşısı bağışlayacaklarını açıklamasının ardından Boris Johnson da ülkesinin 100 milyon doz aşı bağışı yapacağını duyurmuştu.