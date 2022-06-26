G7 Zirvesi Almanya’da Başladı

Münih’in güneyinde, Bavyera Alpleri’ndeki Elmau Sarayı‘nda düzenlenen ve 28 Haziran'a kadar sürecek zirveye Almanya’nın yanı sıra, ABD, Fransa, İngiltere, İtalya, Kanada ve Japonya liderleri ve Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel’le Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen da katılıyor. Ayrıca Başbakan Olaf Scholz tarafından özel olarak davet edilen Arjantin, Endonezya, Senegal, Hindistan ve Güney Afrika’nın devlet ve hükümet başkanlarının zirvenin ikinci gününe iştirak etmeleri beklenirken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'nin zirveye Pazartesi günü sabah saatlerinde videokonferans aracılığıyla katılacağı açıklandı.

G7 LİDERLERİ, RUSYA’DAN ALTIN İTHALATINI YASAKLAMAYI HEDEFLİYOR

Zirvede gündemin ilk sırasında Rusya-Ukrayna savaşı ve Rusya'ya yönelik yaptırımlar var. Cumartesi akşam saatlerinde Almanya‘ya ayak basan Başkan Joe Biden, G7 ülkelerinin Rusya'dan altın ithalatını yasaklayacağını açıkladı. Twitter hesabı üzerinden bir açıklama yapan Biden, "ABD, Putin'e Ukrayna'ya karşı savaşını finanse etmek için ihtiyaç duyduğu gelirden yoksun etmek için benzeri görülmemiş bedeller uyguladı. G7, Rusya’ya yönelik on milyarlarca dolarlık önemli bir ihracat kaynağı Rus altınının ithalatını yasaklanacağını açıklayacak" ifadelerini kullandı. İngiltere Başbakanı Boris Johnson da, Rusya'dan altın ithalatını yasaklanacağını belirtirken, "Bu tedbir doğrudan Rus oligarklarını vuruyor ve Putin'in savaş makinesinin merkezini hedefliyor" dedi. Altının Rusya'nın ihraç ettiği mallar arasında ikinci sırada yer aldığı ve ülkenin geçen yılki altın ihracatının yaklaşık 15 milyar 450 milyon dolar değerinde olduğu kaydedildi. Ev sahibi Scholz konuyla ilgili herhangi bir açıklamada bulunmadı. Scholz, Ukrayna‘nın orta ve uzun vadede yeniden inşasının zirvede müzakere edileceğini ve "üst düzey uluslararası uzman konferansı" önereceğini söylemişti.

Bu arada zirve başlamadan önce bir araya gelen Scholz ve Biden‘ın Ukrayna savaşı hakkında görüş alışverişinde bulunduğu bildirildi. İki lider görüşme sonrasında basına konuşmazken, toplantı öncesinde kısa bir açıklama yapan Biden, "Rusya lideri Putin NATO ülkelerinin Ukrayna konusunda ayrı düşeceklerini umut etti, ama bu olmadı. Bundan sonra da bir olacağız" dedi. İki liderin kapalı kapılar ardında birkaç saat boyunca konuştukları kaydedildi.

ZİRVEDE ÇİN’LE İLİŞKİLERDE KONUŞULACAK

G7 zirvesinde Rusya-Ukrayna savaşı dışında gündeme gelmesi beklenen diğer konular arasında, "sürdürülebilir dünya", "ekonomik istikrar ve dönüşüm", "sağlıklı yaşam", "daha iyi bir geleceğe yatırım" ve "çok taraflılık" olmak üzere 5 ana başlık yer alıyor. Liderlerin ve delegasyonların söz konusu konuları çalışma gruplarında ele alacağı açıklandı. Ayrıca Çin'le ilişkiler ve ülkenin ticari ve ekonomik uygulamalarının da masaya yatırılması öngörülüyor. G7’ye katılan liderlerin bir bölümü, Salı günü İspanya'nın başkenti Madrid'e geçerek, NATO üyesi devletlerin ittifakın yeniden yapılanmasının müzakere edileceği NATO Zirvesi'ne katılacak.

G7 PROTESTOSUNA KATILIM BEKLENENDEN AZ KALDI

Öte yandan globalizm ve kapitalizm karşıtlarının G7 liderlerini protesto amacıyla Cumartesi günü Münih’te düzenledikleri gösteriye beklenenden çok daha az kişi katıldı. G7 ülkelerinin yoksulluk, gıda krizi, açlıkla mücadele ve fosil yakıtlara bağımlılığı azaltma gibi konularda yeterli derecede angaje olmadıklarını öne süren protestocular, 20 bin kişinin eyleme katılacağını bildirmişti, sadece 4 bin kişi katıldı. Alman güvenlik birimleri zirvenin düzenlendiği bölgede muhtemel olaylara karşı 4 kilometrelik alanı abluka altına alırken, güvenlik için 20 binden fazla polis ve askerin görev yapacağı açıklandı. Almanya G7‘den dolayı komşu ülkelerle serbest dolaşımı öngören Schengen uygulamasını da geçici olarak askıya aldı.

