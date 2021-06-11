G7 zirvesi: Hangi ülkeler katılıyor? Gündemde neler var?

Dünya liderleri, bugünden itibaren 3 gün boyunca İngiltere'nin güneybatısındaki Cornwall'daki G7 zirvesinde yüz yüze toplantılar gerçekleştirecek.

Zirveye katılacak liderler arasında ABD Başkanı Joe Biden, Almanya Başbakanı Angela Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da bulunuyor.

G7 nedir?

G7, dünyanın en gelişmiş yedi ekonomisinin bir araya geldiği bir zirve. G7 ülkeleri ABD, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, İngiltere ve Kanada.

Bu ülkeler, 2018'de küresel net servetin yüzde 58'ini ellerinde bulunduruyorlardı.

Rusya 1998'de katılarak G8'i oluşturdu, ancak 2014'te Kırım'ı ilhak ettiği için dışarıda bırakıldı.

Çin, büyük ekonomisine ve dünyanın en büyük nüfusuna sahip olmasına rağmen hiçbir zaman üye olmadı. Kişi başına görece düşük refah düzeyi nedeniyle G7 üyeleri gibi gelişmiş bir ekonomi olarak görülmüyor.

Avrupa Birliği'nden temsilciler de genellikle G7 zirvelerinde hazır bulunurken, bu yıl Hindistan, Güney Kore ve Avustralya da davet edildi.

G7 zirvesi 11-13 Haziran arasında gerçekleşecek.