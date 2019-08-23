G7 Zirvesi Hassas Gündemle Toplanıyor

Dünyanın gelişmiş 7 ülkesinin liderlerini bir araya getiren G7 zirvesi, İran'dan terörle mücadeleye, iklim değişikliğinden ticaret savaşına kadar, dünya güvenliğini ilgilendiren birbirinden hassas dosyayı görüşmek üzere Fransa'nın Biarritz kentinde toplanıyor. G7 Dönem Başkanı Fransa'nın ev sahipliğinde yapılan zirveye ABD Başkanı Donald Trump, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Almanya Başbakanı Angela Merkel, Japonya Başbakanı Shinzo Abe, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve istifa krizinin ardından yeni bir hükümet kurulana kadar göreve devam eden İtalya Başbakanı Guiseppe Conte katılacak. Zirveye 20 uluslararası kurum ve ülke temsilcisi de davet edildi. G7 zirvesi resmen başlamadan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile ev sahibi Emmanuel Macron bir araya gelecek. Ardından, G7'nin AB'li üyeleri zirve öncesi birliği de yakından ilgilendiren konuları ele almak üzere toplanacak. Resmi zirve ise, liderlerin akşam Biarritz'e ulaşmasıyla başlayacak. Zirvenin ikinci günü olan Pazar sabahı G7 liderleri, "Strateji, uluslararası güvenlik ve dünya ekonomisi" konu başlığıyla ilk resmi çalışma toplantısına katılacaklar. Çalışma öğle yemeğinin gündemi ise "Eşitsizlikle mücadelenin organizasyonu" olacak. Afrika Birliği, AB, BM, Güney Afrika Cumhuriyeti, Ruanda, Burkino Faso, Mısır ve Senegal temsilcileri ile "Afrika ile ortaklık" toplantısı düzenlenecek. Liderler pazar günü de ikili temaslarda bulunmayı sürdürecek. Aile fotoğrafının çekilmesinin ardından, resmi akşam yemeğine geçilecek.

Zirvenin üçüncü ve son gününde de, "İklim, biyoçeşitlilik ve okyanuslar" konulu oturum gerçekleşecek. Macron ile Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun Amazon ormanlarında devam eden yangın nedeniyle yaşadığı söz düellosunun ardından, bu yangınların da toplantıda gündeme gelmesi bekleniyor. Ardından zirve, Macron'un kapanış konuşması ve liderlerin basın toplantılarıyla sona erecek. Trump G7'de tek başına ABD Başkanı Trump, Danimarka ile yaşadığı Grönland tartışmasının ve medyada yer alan ABD ekonomisinin resesyon yaşayacağı yönündeki haberlerin de etkisiyle, sıkıntılı bir gündemle G7'ye geliyor. G7'nin Avrupalı liderleri ile arasında derin görüş ayrılığı olan Trump'ın, zirveyi hedefinden çıkarıp çıkarmayacağı en önemli soru işareti. Trump, özellikle İran Nükleer Anlaşması ve BM İklim Anlaşması'ndan tek taraflı olarak çekilmesi nedeniyle, G7 içinde yalnız kaldı. Trump, çok taraflı işbirliğini değil, ABD'nin gücünden yararlanabileceği ikili görüşmeleri tercih ediyor ve ulusal egemenliğin uluslararası ilişkilerin temeli olduğuna inanıyor.

Avrupa ülkeleri Trump'ı İran konusundaki duruşunu değiştirmek için ikna etmeye çalışacaklar. Zirveden bir gün önce İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile görüşen Macron, zirvede İran'ın anlaşma koşullarına uymasını sağlama karşılığında İran petrolünün satılmasına ilişkin bir anlaşma hedefliyor. Macron’dan Trump’a İran göndermesi Macron görüşme öncesi, "Zirvede, İran dosyasını nasıl yöneteceğimiz konusunu tartışmamız gerekiyor. G7 bünyesinde bu konuda ciddi görüş ayrılıklarımız var" diyerek, Trump'a gönderme yaptı. Boris Johnson ise, Macron ile Elysee Sarayı'ndaki görüşmesinde, İran ile varılan nükleer anlaşmanın arkasında durmaya devam edeceklerini, Londra'nın bu konudaki duruşunu değiştirmeyeceğini söyledi. Zirveden bir gün önce İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile görüşen Macron, zirvede İran'ın anlaşma koşullarına uymasını sağlama karşılığında, İran petrolünün satılmasına ilişkin bir uzlaşma üzerinde çalışıyor. Macron görüşme öncesi, "Zirvede, İran dosyasını nasıl yöneteceğimiz konusunu tartışmamız gerekiyor. G7 bünyesinde bu konuda ciddi görüş ayrılıklarımız var" diyerek, Trump'a gönderme yaptı.

İran Dışişleri Bakanı Zarif de, "Macron, Cumhurbaşkanı Ruhani ile temasa geçerek pek çok öneri getirdi. Ruhani de beni Macron ile göüşmekle görevlendirdi. Macron ile anlaştığımız noktalar var" dedi. Boris Johnson'ınsa zirveden önce Elysee Sarayı'nda Macron ile yaptığı görüşmede, İran ile varılan nükleer anlaşmanın arkasında durmaya devam edeceklerini, Londra'nın bu konudaki duruşunu değiştirmeyeceğini dile getirdi. Zirveden bir gün önce Paris'e gelen İran Dışişleri Bakanı Zarif de, "Macron, Cumhurbaşkanı Ruhani ile temasa geçerek pek çok öneri getirdi. Ruhani de beni Macron ile görüşmekle görevlendirdi. Macron ile anlaştığımız noktalar var" dedi. Rusya ile seneye G8'e dönülecek mi? Zirvede konuşulacak diğer bir önemli başlık da Rusya'nın G8'e geri dönmesi. Bu konuda Trump ve Macron aynı görüşü savunuyor. Ancak AB liderleri Rusya'nın G8'e geri dönmesi için Ukrayna krizi konusunda adım atmasını şart koşuyor. Fransa, Almanya'yla birlikte, Rusya ve Ukrayna'yı Normandiya örneği çerçevesinde masaya oturtarak bu sorunu aşmayı hedefliyor. Putin’in gelecek sene Amerika'da yapılacak G7 zirvesine katılmasının mümkün olduğu kulislerde konuşuluyor.

Ticaret ve vergi savaşı Fransa'nın Google, Amazon, Facebook ve Apple'ın da aralarında olduğu internet devi ABD’li şirketlere tek taraflı vergi uygulama kararı, Trump yönetimini öfkelendirdi. Trump yönetimi konuya ilişkin soruşturma başlatırken Başkan Trump da, Fransız şaraplarından vergi alacağını açıkladı. Çin ile devam eden ticaret savaşı ve Trump'ın AB’den gelen otomobillere de vergi uygulayacaklarını açıklaması da ABD ile birlik arasında tansiyonu yükseltiyor. Dünya devlerinin 40 yıllık buluşması Gelişmiş ekonomileri bir araya getiren zirveler, 1975'in Kasım ayında dünyayı sarsan dev petrol krizinin ardından, dönemin Fransa Cumhurbaşkanı Valerie Giscard D'Estaing tarafından başlatıldı. Dünyanın en büyük 6 ekonomisi, Paris yakınlarındaki Rambouillet kentinde krize çözüm aramak amacıyla bir araya geldi. Bir yıl sonra tekrar eden buluşmaya Kanada da dahil olunca, zirve G7 olarak anıldı. Rusya'nın 1998'de gruba katılmasıyla G8'e dönüşen 'zenginler klübü', 2014'te Rusya'nın Kırım'ı ilhak etmesiyle yeniden G7 oldu. Bugün halen G7 olarak devam eden zirve, Amerika, İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya, Japonya ve Kanada liderlerini bir araya getiriyor.